Апелляция отказала АСВ в исключении Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди

Отказ Арбитражного суда Самарской области в понижении в реестре кредиторов АО АКБ "Газбанк" известного бизнесмена Владимира Аветисяна, его дочери Елены Аветисян и сенатора от Самарской области Андрея Кислова устоял в апелляции.
С попыткой оспорить его в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обращался конкурсный управляющий "Газбанка" — Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно же подавало и изначальный иск в самарский арбитраж.
Все трое входят в реестр кредиторов банка первой очереди, то есть долги перед ними должны быть погашены прежде всего. АСВ же хотело вывести долги перед этими кредиторами из списка приоритетных к погашению, понизив их до очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.
По данным КАД ВАС, включенные в реестр кредиторов "Газбанка" требования Владимира Аветисяна составляют 40,89 млн руб. (21,04 млн из них уже погашены), Елены Аветисян — 15,26 млн руб. (11,2 млн погашены), Андрея Кислова — 132,49 руб. (расчеты еще не производились).
Свои требования АСВ объясняло тем, что Владимир и Елена Аветисян и Андрей Кислов якобы являлись контролирующими кредитную организацию лицами и были в курсе того, что она находилась в сложном финансовом положении (еще до старта процедуры банкротства), но не выводили средства. Их действия, по мнению агентства, можно расценить как "компенсационное финансирование". Однако суд с доводами конкурсного управляющего не согласился.
Напомним, АО АКБ "Газбанк" было признано банкротом в сентябре 2018 года. Общий размер задолженности банка перед кредиторами составляет 20,17 млрд руб., из которых 14,06 млрд (69,74%) уже погашено.
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