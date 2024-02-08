В Красноармейском районе в автокатастрофе один человек погиб и два пострадали

В четверг, 8 февраля, в 7:00, по предварительным данным полицейских, на 28-м километре трассы "Самара-Волгоград-Красноармейск-Пестравка" в Красноармейском районе произошло столкновение автомобилей Mazda и ГАЗель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля. Водитель и пассажир автомобиля ГАЗ доставлены в медицинское учреждение.
На месте произошедшего работают сотрудники Госавтоинспекции, руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!