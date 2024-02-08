В Красноармейском районе в автокатастрофе один человек погиб и два пострадали

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В четверг, 8 февраля, в 7:00, по предварительным данным полицейских, на 28-м километре трассы "Самара-Волгоград-Красноармейск-Пестравка" в Красноармейском районе произошло столкновение автомобилей Mazda и ГАЗель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.