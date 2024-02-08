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Музыка Культура

В Самаре пройдет патриотический фестиваль бардовской песни "Za Победу"

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 9 по 23 февраля в Самаре состоится патриотический фестиваль бардовской песни "Za Победу" в поддержку специальной военной операции.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

На протяжении двух недель на 20-ти площадках Самарской области пройдут концерты коллективов литературно-музыкального проекта "Едем на Донбасс!", военно-патриотического проекта "Победа" клуба Валерия Грушина, Самарских патриотических клубов. Завершится фестиваль гала-концертом 23 февраля.

Фестиваль объединит самодеятельных артистов из Москвы, Самары, Нижнего-Новгорода и Санкт-Петербурга. Участники фестиваля — это военнослужащие, ветераны боевых действий и члены их семей, студенты колледжей и вузов, учащиеся общеобразовательных учреждений, члены ветеранских и общественных организаций, творческие коллективы Самарской области, волонтеры.

В концертах прозвучат поэтические и песенные произведения, говорящие о приверженности идеалам служения Отечеству, будет показана историко-патриотическая экспозиция фотографий военного журналиста "55 горячих мгновений".

Откроет фестиваль первый руководитель военно-патриотической сцены "Победа" Грушинского фестиваля, советский и российский автор-исполнитель, полковник Михаил Калинкин.

Основные задачи фестиваля — демонстрация народной поддержки защиты Вооруженными силами России интересов государства и новых территорий РФ, патриотическое воспитание молодежи.

Организаторы мероприятия: общероссийская общественная организация "Союз десантников России"; Самарское отделение Общероссийской общественной организации "Офицеры России" (Офицеры Самарской области); Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина.

Фестиваль состоится при поддержке правительства Самарской области, а также при участии Самарского регионального отделения Российского общества "ЗНАНИЕ".

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