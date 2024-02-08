В Сызрани остановили пьяного автомобилиста без водительских прав

В Сызрани сотрудники ДПС остановили пьяного водителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Местные жители сообщили автоинспекторам о подозрительной машине на ул. Александра Иванова. К моменту прибытия ДПС общественники окружили ВАЗ-2107, за рулем которого был мужчина с явными признаками опьянения.

В выдыхаемом воздухе у автомобилиста было 0,321 мг/л алкоголя. Также выяснилось, что задержанный никогда не получал водительского удостоверения.

В итоге автомобиль отправили на спецстоянку, а мужчина получил 10 суток ареста.