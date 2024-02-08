Водитель Lada Vesta погиб на трассе в Самарской области

В среду, 7 февраля, в Борском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погиб автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 3:00 37-летний водитель Lada Vesta на 127 км подъездной дороги к Оренбургу в снегопад не справился с управлением. Из-за этого машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с Ford Transit под управлением 47-летнего самарца.
В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до приезда медиков.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!