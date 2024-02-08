Водитель Lada Vesta погиб на трассе в Самарской области

В среду, 7 февраля, в Борском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погиб автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 3:00 37-летний водитель Lada Vesta на 127 км подъездной дороги к Оренбургу в снегопад не справился с управлением. Из-за этого машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с Ford Transit под управлением 47-летнего самарца.

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до приезда медиков.