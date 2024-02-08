Предприниматель из Самарской области заплатит 1,6 млн руб. за незаконно работавших иностранцев

В Новокуйбышевске индивидуальному предпринимателю назначили крупный штраф за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители во время миграционного рейда обнаружили, что ИП незаконно привлек к работе восемь иностранцев.
В результате бизнесмена привлекли к административной ответственности. Новокуйбышевский городской суд назначил ему штрафы на общую сумму 1,6 млн рублей.
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