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Страхование Финансы

ВСК и Pango Cars создали доступные программы защиты автомобилей возрастом до 20 лет

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК совместно с автомобильной экосистемой Pango Cars и юридической компанией "Амулекс" запустил две программы страхования автомобилей возрастом до 20 лет — "Pango Сервис" и "Pango Сервис +". Обе услуги обойдутся дешевле, чем полис каско.

Сегодня более 8% всех автомобилей на российских дорогах не защищены полисами ОСАГО. Это 3,5 млн транспортных средств, или каждый 12-й авто! В случае ДТП по вине таких недобросовестных автовладельцев никакая страховая компания не покроет ущерб, нанесенный вашему автомобилю, а чтобы получить компенсацию от виновника, вероятно, придется проходить долгие судебные тяжбы.

Защититься от таких случаев можно только при самостоятельном оформлении полиса каско. Однако далеко не каждый человек имеет финансовые возможности для приобретения программы полного добровольного автострахования. Поэтому ВСК и Pango Cars создали качественные, простые в оформлении и доступные по цене предложения для владельцев ТС возрастом до 20 лет. Они стоят в разы меньше, чем полное каско, но при этом обеспечивают уверенную защиту от недоброжелателей.

"Pango Сервис" и "Pango Сервис +" — страховые программы с фиксированной ценой, которые защищают в случаях хищения автомобиля, а также ущерба или полной гибели машины по вине третьих лиц (в т. ч. водителей без ОСАГО, пешеходов, велосипедистов, самокатчиков, снегоходов и др.). Цена полиса зависит только от действительной стоимости транспортного средства. Иные критерии, такие как мощность авто, количество водителей, их возраст, водительский стаж или страховая история, не влияют на изменение цены.

Застраховать можно легковые автомобили с пробегом возрастом до 20 лет. Для транспортных средств стоимостью менее 6 млн рублей осмотр не потребуется, в связи с чем оформление полиса займет всего несколько минут. При страховом случае владелец застрахованного авто сможет получить выплату в денежной форме или направление на ремонт на СТОА. Дополнительно автовладелец сможет вызвать эвакуатор за счет ВСК, а также получить услуги юридической, информационной и справочной поддержки от компании "Амулекс".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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