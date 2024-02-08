ВТБ определил самые активные регионы ПФО по числу переводов через СБП

В прошлом году клиенты ВТБ в Приволжском федеральном округе (ПФО) совершили свыше 100 млн переводов в другие банки через Систему быстрых платежей (СБП), что в 1,9 раз больше 2022 года. Самыми активными стали жители Татарстана, Самарской и Нижегородской областей. Наименьшее количество переводов по номеру телефона приходится на Марий Эл. В среднем размер перевода составляет 4,4 тысячи рублей. Высокие средние чеки наблюдаются в регионах с меньшим числом транзакций. Мужчины чаще совершают переводы на большую сумму.

Всего в 2023 году клиенты ВТБ совершили рекордное число переводов внутри России — 1 млрд транзакций, это в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Объем исходящих операций по сравнению с 2022 годом вырос в 1,6 раз и превысил 6 трлн рублей. Четверо из пяти клиентов банка (81%) переводят деньги в другие банки через СБП. Остальные 19% приходятся на переводы по картам или по реквизитам.

Всего за прошлый год клиенты банка в ПФО совершили через СБП более 110 млн переводов в другие банки, что в два раза выше результата за 2022 год. В среднем один клиент совершает около 6 исходящих переводов в месяц. За счет простоты и удобства этот способ расчетов безоговорочно вытеснил переводы по номеру счета и реквизитам. Суммарный объем транзакций по округу составил 456 млрд рублей.

Чаще всего сервисом переводов через СБП пользовались жители Татарстана — за год здесь проведено 16,9 млн операций. Самарцы переводили средства 12 млн раз, жители Пермского края и Нижегородской области совершили 11,3 млн транзакций, Башкирии — 10,4 млн, Оренбуржья — 8,4 млн, Саратовской области — 7,9 млн. Меньше всего — до 3 млн раз в течение года переводы по номеру телефону совершали пользователи мобильного приложения и онлайн-банка ВТБ из Ульяновской области, республик Мордовия и Марий Эл.

Наибольший объем операций по итогам года в ПФО приходится на Татарстан (79 млрд рублей), Нижегородскую и Самарскую области (по 56 млрд). В топ-5 регионов также вошли Республика Башкортостан и Пермский край (по 45 млрд рублей).

В целом по округу средняя сумма транзакции по итогам 2023 года составила 4,4 тыс. рублей. Самый высокий "средний чек" зафиксирован в Нижегородской и Ульяновской областях (4,9 тыс. рублей), Татарстане, Пензенской и Самарской областях (4,6 тыс.). При этом заметно существенное гендерное различие в суммах чека. По данным банка за декабрь, средний чек перевода у женщин примерно на 20-30% ниже, чем у мужчин в зависимости от региона.

"Переводы уже давно стали самыми востребованными и регулярными операциями у клиентов ВТБ. Благодаря простоте, удобству, безопасности, а также отсутствию комиссии сервис СБП уже практически полностью заменил собой карточные транзакции — мы видим, что по итогам 2023 года число новых клиентов, совершивших перевод в другой банк по номеру телефона, выросло в 1,5 раза. Чаще всего пользователи переводят средства на собственные счета, а также родственникам. При этом все больше россиян выбирают для ежедневных операций ВТБ. Это связано как с расширением нашей активной клиентской базы в 2023 году на 2,3 млн человек, так и с ростом количества клиентов, которые переводят средства в ВТБ", — отметил Алексей Хранилов, начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.