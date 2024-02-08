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Новикомбанк включил в программу "Развитие" инженеров и наставников

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опорный банк Госкорпорации Ростех расширяет условия мотивационной программы "Развитие". Теперь банковские продукты на льготных условиях предоставляются работникам инженерных специальностей и наставникам.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Данное решение связано с возросшей потребностью в квалифицированных работниках на высокопроизводительные инженерные места, а также необходимостью поддержать опытных специалистов, передающих знания и навыки молодым техническим кадрам. Благодаря нововведению предприятия получают дополнительный механизм социальной поддержки работников инженерных специальностей, профессионализм и компетенции которых становятся одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства, основой для его технологической и экономической независимости.

Помимо этого, банк ввел новую социальную категорию участников мотивационной программы "Развитие". В нее вошли работники, завершившие службу по мобилизации и участвовавшие в программе Ростеха "Доброволец", сотрудники, направляемые в служебные командировки в зону СВО, члены семей мобилизованных работников и добровольцев-контрактников. Кроме того, в социальную категорию включены молодые и многодетные семьи, лица предпенсионного возраста и военные пенсионеры.

Участвуя в программе "Развитие" они могут получить льготную ставку по ипотечным программам "Первичный рынок" и "Вторичный рынок", при рефинансировании ипотеки стороннего банка, по кредиту на образование и любые цели.

Новикомбанк разработал мотивационную программу "Развитие" совместно с Госкорпорацией Ростех в марте 2022 года в рамках реализации стратегии социальной ответственности. Помимо уже названных категорий участников, она распространяется на победителей корпоративных премий и производственных конкурсов, работников, имеющих награды от предприятия или Госкорпорации, и высокопрофессиональных молодых специалистов до 35 лет включительно.

Расширение мотивационной программы "Развитие" соответствует политике Новикомбанка по разработке и улучшению социально ориентированных продуктов для работников Госкорпорации.

К настоящему времени к программе "Развитие" присоединились более 139 предприятий, которые выбрали из числа своих работников 2492 участника программы. Более 73% из них уже воспользовались специальными продуктами Новикомбанка на общую сумму около 4,1 млрд рублей.

"Мы постоянно обновляем и дорабатываем розничные продукты с учетом потребностей наших клиентов — промышленных предприятий. И сегодня профессионализм инженерных кадров становится для них одним из ключевых факторов конкурентоспособности. Таким образом, поддерживая молодых инженеров и их наставников, мы содействуем развитию отечественной промышленности, обретению технологического суверенитета. Фокус на социальной составляющей программы "Развитие" позволит отдельным категориям граждан, задействованных в производстве, достичь долгосрочных целей — приобрести квартиру, получить дополнительную квалификацию или обучить детей", — подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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