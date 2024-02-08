В Самаре "десятка" столкнулась с поездом

В четверг, 8 февраля, в Самаре произошла авария с участием легковушки и поезда. Об этом сообщает транспортная прокуратура.

Около 11:55 около станции Задельная в Красноглинском районе Самары на железнодорожном переезде столкнулись пригородная электричка и ВАЗ-2110. Поезд следовал по маршруту Жигулевское Море - Курумоч без пассажиров.

Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.