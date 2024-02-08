В Самаре "десятка" столкнулась с поездом

В четверг, 8 февраля, в Самаре произошла авария с участием легковушки и поезда. Об этом сообщает транспортная прокуратура.
Около 11:55 около станции Задельная в Красноглинском районе Самары на железнодорожном переезде столкнулись пригородная электричка и ВАЗ-2110. Поезд следовал по маршруту Жигулевское Море - Курумоч без пассажиров.
Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!