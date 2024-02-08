ГУ МВД: авария из восьми машин — это четыре столкновения по два автомобиля

ГУ МВД России по Самарской области прокомментировало информацию об аварии с восемью автомобилями.

По данным полиции, в 13:50 на 8 км дороги Тольятти — Хрящевка столкнулись Opel и "Ока". В результате в больницу попали водитель и пассажир "Оки". После этого около этого участка дороги произошло еще три столкновения по два автомобиля. Никто не пострадал.