Объем вкладов на счетах жителей Самарской области увеличился за год почти на 23%

Жители Самарской области стали активнее копить деньги. По данным на 1 января 2024 года средства граждан на вкладах и прочих счетах (без учета счетов эскроу) в банках, расположенных на территории региона, составили 851,6 млрд рублей. Это на 22,9% больше, чем на начало 2023 года, сообщили в пресс-службе отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.
"Вклад остается для граждан понятным инструментом формирования сбережений. Банковские вклады застрахованы государством в размере 1,4 млн рублей. К тому же, ставки по депозитам оперативно повысились вслед за ключевой ставкой Центрального банка и помогают гражданам сохранить свои сбережения в условиях повышенной инфляции. Напомню, что по прогнозу Банка России, инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.
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