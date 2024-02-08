В Тольятти произошло массовое ДТП с 11 машинами

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В четверг, 8 февраля, примерно в 16:00 на Обводном шоссе в Тольятти произошло ДТП с участием 11 транспортных средств, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.