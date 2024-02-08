В Тольятти произошло массовое ДТП с 11 машинами

В четверг, 8 февраля, примерно в 16:00 на Обводном шоссе в Тольятти произошло ДТП с участием 11 транспортных средств, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, оказывается необходимая помощь гражданам.
Полицейские рекомендуют водителям учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда. Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция убедительно просит автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!