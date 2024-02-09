Очередное поражение ХК "Лада": "Амур"

Тольяттинский коллектив на домашнем льду проиграл "Амуру" в серии буллитов.

Тренерский штаб "Лады" заметно перетряхнул состав по сравнению с предыдущим поединком против "Нефтехимика", разбив даже несколько привычных глазу болельщиков сочетаний звеньев. Вместо Алексея Волгина, Максима Минеева, Глеба Булычева, Данилы Моисеева и Никиты Попугаева в заявочном листе появились Мислав Росандич, Евгений Калабушкин, Карим Вафин, Владислав Червоненко и Егор Бабенко, которому впервые в сезоне была доверена позиция крайнего форварда первого звена, где его партнерами стали Михаил Фисенко и Дмитрий Кугрышев. В рамке вновь обосновался Владислав Подъяпольский.

В стартовой двадцатиминутке инициативой сразу завладели гости из Хабаровска, поэтому Владиславу Подъяпольскому не приходилось скучать на последнем рубеже. Тольяттинцы же действовали исключительно от обороны, стараясь ловить соперника на контрвыпадах, хотя случались у них и затяжные атаки, причем очень резво себя вела четвертая тройка нападающих — Владислав Червоненко, Евгений Грошев и Иван Романов охотно наводили суету в зоне "Амура", но "автозаводцам" не хватало завершающего броска. Несмотря на то, что у дальневосточного коллектива было гораздо больше возможностей отличиться, счет в первые двадцать минут так и не был открыт.

Во второй трети характер встречи особо не изменился, разве что теперь хоккеисты "Лады" начали заметно чаще бросать в створ. И все же хабаровчане продолжали активнее хозяев двигать шайбу по площадке и на 33-й минуте заработали большинство, но реализовать его не смогли. Подопечным Олега Браташа удалось бодро провести только концовку игрового отрезка, когда они несколько раз подряд вынуждали "Амур" пробрасываться, однако оборону "тигров" прорвать не сумели.

Довольно вязко складывалась игра в третьем периоде — обе команды крайне мало обостряли, опасаясь допустить роковую ошибку. Однако время от времени опасные моменты проскакивали и ближе всех к долгожданному голу был форвард "автозаводцев" Иван Романов, на 54-й минуте угодивший в штангу с добивания после броска Владислава Червоненко. Вскоре тольяттинцы еще и впервые в матче получили численное преимущество, которым, к сожалению, не воспользовались. Так "Лада" и "Амур" довели встречу до овертайма.

В дополнительной пятиминутке хабаровчане смелее пошли в атаку и трижды меняли вратаря на дополнительного полевого игрока. И в такой ситуации "Лада" едва не вырвала победу — Михаил Фисенко бросил от своей синей линии, но шайба проскочила в нескольких сантиметрах от штанги. В итоге команды добрались до серии буллитов, где точнее оказались "тигры", которые ни разу не пропустили, а Станислав Бочаров и Алекс Броадхерст реализовали свои попытки. Тольяттинцы уступили в своем заключительном домашнем поединке в этом регулярном чемпионате со счетом 0:1, однако заработали одно очко.

Следующий матч "Лада" проведет 13 февраля в Санкт-Петербурге, соперником будет СКА.