ВСК дарит выгоду до 32% на страхование имущества, здоровья, авто и путешествий

Страховой Дом ВСК в честь своего 32-летия запускает акцию для клиентов. Начиная с 11 февраля, приобрести страховую защиту по программе "Метражи" можно с выгодой в 32%.

Акция действует 28 дней — с 11 февраля по 10 марта 2024 года включительно. Приобрести страховую защиту на привлекательных условиях можно дистанционно — через мобильное приложение "ВСК страхование" или в интернет-магазине, а также в клиентских залах Страхового Дома ВСК.

Для оформления полиса надо знать только стоимость и площадь жилья, а остальные страховые суммы — например, за мебель или ремонт — уже будут заложены в программу.

Она защитит имущество собственника от самых важных рисков: пожар, удар молнии или взрыв, аварии инженерных систем (водоснабжения, отопления, канализации и т. п.), стихийные бедствия (град, ливень, ураган и др.), а также противоправные действия третьих лиц (терроризм, кража с незаконным проникновением, грабеж, разбой, диверсия) и гражданская ответственность перед соседями.

Кроме того, акция предоставляет 20-процентную выгоду на "Страхование здоровья", на оформление защиты от широкой группы наиболее опасных и распространенных критических и онкологических заболеваний "Медицина без границ", на "Страховку для путешествий", на комплексную защиту автомобиля "Каско", на круглосуточные медицинские онлайн-консультации "Телемедицина", а также на программу "Антиклещ".

Получить выгоду при покупке полиса можно, активировав промокод "ВСК32", при оформлении договора.

Правила акции.