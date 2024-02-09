ВСК дарит выгоду до 32% на страхование имущества, здоровья, авто и путешествий

Страховой Дом ВСК в честь своего 32-летия запускает акцию для клиентов. Начиная с 11 февраля, приобрести страховую защиту по программе "Метражи" можно с выгодой в 32%.
Акция действует 28 дней — с 11 февраля по 10 марта 2024 года включительно. Приобрести страховую защиту на привлекательных условиях можно дистанционно — через мобильное приложение "ВСК страхование" или в интернет-магазине, а также в клиентских залах Страхового Дома ВСК.
Для оформления полиса надо знать только стоимость и площадь жилья, а остальные страховые суммы — например, за мебель или ремонт — уже будут заложены в программу.
Она защитит имущество собственника от самых важных рисков: пожар, удар молнии или взрыв, аварии инженерных систем (водоснабжения, отопления, канализации и т. п.), стихийные бедствия (град, ливень, ураган и др.), а также противоправные действия третьих лиц (терроризм, кража с незаконным проникновением, грабеж, разбой, диверсия) и гражданская ответственность перед соседями.
Кроме того, акция предоставляет 20-процентную выгоду на "Страхование здоровья", на оформление защиты от широкой группы наиболее опасных и распространенных критических и онкологических заболеваний "Медицина без границ", на "Страховку для путешествий", на комплексную защиту автомобиля "Каско", на круглосуточные медицинские онлайн-консультации "Телемедицина", а также на программу "Антиклещ".
Получить выгоду при покупке полиса можно, активировав промокод "ВСК32", при оформлении договора.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.