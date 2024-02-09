Оборот наличных объединенной банкоматной сети ВТБ, "Открытия" и РНКБ вырос в 3 раза

Ровно год назад ВТБ, "Открытие" и РНКБ объединили банкоматные сети, предоставив возможность своим держателям карт проводить операции без комиссии. За год совокупный оборот по снятию и внесению денежных средств вырос в 3 раза.

Преимущества объединенной сети банкоматов оценили клиенты всех трех кредитных организаций — сегодня они могут обслуживаться в 19 тысячах банкоматов от Крыма до Дальнего Востока. За год владельцы карт банков "Открытие" и РНКБ увеличили среднемесячный оборот наличных средств в сети ВТБ в 2,5 раза, обороты по картам ВТБ и "Открытия" в банкоматах РНКБ выросли более чем в 3 раза. Оборот наличных операций клиентов ВТБ и РНКБ в сети "Открытия" увеличился почти в 5 раз.

"Мы всегда учитываем интересы клиентов и заинтересованы сохранить их в лояльность к банку. Создание общей сети банкоматов стало первым и важным шагом в процессе объединения ВТБ, "Открытия" и РНКБ, и позволило расширить доступность финансовых услуг почти на всей территории страны, включая Крым, где клиенты ВТБ и "Открытия" также смогут снимать и вносить наличные по своим картам без комиссии. Значительное увеличение количества банкоматов и возможность пользоваться ими на "домашних" условиях, привели к закономерному росту спроса со стороны клиентов. За год оборот наличных средств в объединенной сети увеличился в три раза, что подтверждает востребованность данного сервиса у пользователей", — отметил Сергей Панюшкин, заместитель руководителя департамента развития инструментов обслуживания — начальник управления "Устройства самообслуживания" ВТБ.

Для удобства клиентов на картах банкоматов ВТБ, "Открытие" и РНКБ отображаются все устройства объединенной сети.

"Вместе с ВТБ мы стремимся предоставлять лучший банковский сервис в стране. Единая сеть современных банкоматов расширила возможности клиентов, позволяя совершать операции без дополнительных комиссий. Мы видим, как динамично растут обороты наличных в объединенной сети, а это значит, что клиенты оценили положительный эффект от интеграции банка в группу ВТБ", — отметил директор департамента эквайринга банка "Открытие" Виталий Брикунов.

"Создание одной из самых масштабных сетей банкоматов в России гарантировало десяткам миллионов человек по всей стране комфортное проведение наличных операций любом городе страны, — говорит вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин. — Финансовый мост между Крымом и материковой частью России работает стабильно и выполняет все необходимые функции для удобства клиентов".

С февраля 2023 года клиенты ВТБ, "Открытия" и РНКБ могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организациях. Воспользоваться сервисом могут владельцы карт трех банков. Лимиты на снятие наличных с карточных счетов зависят от тарифного плана банка-эмитента карты.

С января 2024 года предлагает в офисах "Открытия" свои розничные финансовые продукты. Активная фаза миграции клиентов "Открытия" в ВТБ стартует во втором квартале текущего года, это будет бесшовный и максимально комфортный переход для клиентов. Фактическое объединение бизнесов ВТБ и банка "Открытие" произойдет к концу 2024 года — к этому моменту клиенты перейдут на обслуживание в ВТБ и пройдет ребрендинг отделений "Открытие". Процессы отстраиваются таким образом, чтобы это было максимально удобно для клиентов.