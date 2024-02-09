Самарские таможенники остановили на границе 1600 тонн немаркированных соков и лимонадов

С момента введения обязательной маркировки отдельных видов безалкогольных напитков, то есть с 1 декабря 2023 г. сотрудники Самарской таможни задержали на границе 1600 тонн немаркированных напитков.
На автомобильных пунктах пропуска остановил 84 грузовиков, перевозивших товары с нарушением закона.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.