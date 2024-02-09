Самарские таможенники остановили на границе 1600 тонн немаркированных соков и лимонадов

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С момента введения обязательной маркировки отдельных видов безалкогольных напитков, то есть с 1 декабря 2023 г. сотрудники Самарской таможни задержали на границе 1600 тонн немаркированных напитков.

Фото: пресс-служба Самарской таможни