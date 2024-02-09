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Эксперты Новикомбанка посетили Российский ипотечный конгресс

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Новикомбанка стали участниками Х Российского Ипотечного конгресса, где обсудили перспективы рынка жилищного кредитования с представителями государственных и коммерческих организаций. Самой актуальной темой для дискуссий стала ипотека с мерами господдержки.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк интегрирован практически во все механизмы жилищного кредитования с инструментами господдержки. Льготные ипотечные кредиты стали главным драйвером роста розничного кредитного портфеля банка в 2023 году (+56,1%). Они являются одним из самых востребованных продуктов у его клиентов — работников предприятий Госкорпорации Ростех. Высокий спрос на ипотечные программы обусловлен выгодными условиями как в части процентных ставок, так и в отношении требований к заемщикам.

В январе 2024 года финансовая организация получила дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам и продолжает помогать клиентам улучшать свои жилищные условия, в то время как некоторые банки уже приостановили выдачу льготной ипотеки. При этом Новикомбанк придерживается политики честных и прозрачных тарифов и не вводит дополнительные комиссии для застройщиков, что позволяет предлагать наилучшие условия по ипотечному кредитованию на российском рынке.

В Новикомбанке действует широкая линейка ипотечных программ. "Семейная ипотека" здесь доступна по ставке от 5,1% годовых, а минимальная ставка по программе "ИТ-ипотека" составляет 4,8%. Купить квартиру на первичном рынке в Новикомбанке можно по ставке от 7,4% годовых, если сумма кредита не превышает 6 млн рублей. В ином случае ставка составит 14,6%. Программа "Вторичный рынок" позволяет взять ипотеку по ставке от 15%. Минимальная ставка по программе "Дальневосточная ипотека" в Новикомбанке составляет 1,4%. Рефинансировать ипотеку, полученную в другом банке, сотрудникам компаний-партнеров Новикомбанк предлагает по ставке от 15%.

С марта 2022 года в банке действует мотивационная программа "Развитие", разработанная совместно с Госкорпорацией Ростех в рамках реализации стратегии социальной ответственности. Для участников программы "Развитие" ставки начинаются с 12% годовых.

"Ипотека — одно из наших приоритетных направлений в рознице. И мы, как эксперты рынка, всегда готовы поделиться своим мнением и видением перспектив. Это особенно актуально сегодня, когда на всех уровнях идет живое обсуждение адресного предоставления льготных условий по жилищным кредитам. В то же время нам важно быть в тренде актуальных ипотечных механизмов, чтобы максимально эффективно повышать доступность жилья для наших клиентов", — рассказала Светлана Васнецова, директор Департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка.

Гид потребителя

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