Водителя Toyota Camry с 250 л нелегального алкоголя в багажнике поймали в Самарской области

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В Самарской области задержали 24-летнего мужчину, перевозившего алкоголя без документов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области