Водителя Toyota Camry с 250 л нелегального алкоголя в багажнике поймали в Самарской области

В Самарской области задержали 24-летнего мужчину, перевозившего алкоголя без документов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Toyota Camry остановили в с. Челно-Вершины для проверки документов. Водитель сильно нервничал, и инспекторы решили досмотреть машину. В итоге они нашли 250 л алкоголя без акцизных марок и сопроводительных документов.
В отношении автомобилиста возбудили административное дело по ст. 14.17.2 КоАП РФ ("Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции").
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