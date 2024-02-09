В итоге рейдов по мигрантам в Самаре отправили в военкомат 80 человек

В Самаре правоохранители провели очередной рейд по мигрантам. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Так, на торговых объектах на пр. Кирова и ул. Дальневосточной нашли 20 нарушений. При этом некоторые нарушители пытались скрыться. В одном из складов женщина пряталась между ящиками с фруктами. А трое работников другого рынка решили скрыться, затерявшись в толпе. Но бойцы ОМОН все же поймали их. Всего правоохранители составили девять протоколов о нарушении правил въезда в РФ или режима пребывания. Четверых человек могут выдворить из страны.
Кроме того, по итогам рейдов в полицию доставили 232 человека. У пятерых из них не было патентов на работу в Самарской области. Еще 80 человек, уже получивших гражданство РФ, не встали на воинский учет — им вручили повестки в военкомат.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.