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Преступления Происшествия

В Москве задержали самарчанку, снявшую видео с памятником "Родина-мать зовет!"

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 8 февраля, в одном из аэропортов Москвы задержали 23-летнюю самарчанку Алену Агафонову. Ее подозревают в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Волгоградской области.

Напомним, 20 июля 2023 г. на Мамаевом кургане в Волгограде сняла видео, на котором она расположила палец на фоне груди памятника "Родина-мать зовет!" и "щекотала" его. Эту запись Агафонова выложила в соцсети.

Действия самарчанки расценили как безнравственные, циничные и оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны. Позже она принесла извинения, утверждая, что не хотела "надругаться" над статуей. При этом Алена Агафонова покинула Волгоградскую область, а потом уехала из страны. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитации нацизма") и объявили в розыск.

Теперь сразу же после возвращения в Россию девушку арестовали. "В настоящее время девушка доставлена в Волгоград к следователям следственного управления, ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", — отметили в СУ СК РФ по Волгоградской области.

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