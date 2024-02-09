В Москве задержали самарчанку, снявшую видео с памятником "Родина-мать зовет!"

В четверг, 8 февраля, в одном из аэропортов Москвы задержали 23-летнюю самарчанку Алену Агафонову. Ее подозревают в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Волгоградской области.
Напомним, 20 июля 2023 г. на Мамаевом кургане в Волгограде сняла видео, на котором она расположила палец на фоне груди памятника "Родина-мать зовет!" и "щекотала" его. Эту запись Агафонова выложила в соцсети.
Действия самарчанки расценили как безнравственные, циничные и оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны. Позже она принесла извинения, утверждая, что не хотела "надругаться" над статуей. При этом Алена Агафонова покинула Волгоградскую область, а потом уехала из страны. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитации нацизма") и объявили в розыск.
Теперь сразу же после возвращения в Россию девушку арестовали. "В настоящее время девушка доставлена в Волгоград к следователям следственного управления, ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", — отметили в СУ СК РФ по Волгоградской области.
Последние комментарии
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..