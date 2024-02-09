Оскорбление соседа будет стоить жителю Новокуйбышевска 3 тыс. рублей

В Новокуйбышевске мировой суд обязал 39-летнего местного жителя заплатить штраф за оскорбление. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее мужчина высказался в адрес соседа в выражениях, "противоречащих общепризнанным нормам морали и нравственности и унижающих честь и достоинство".
После этого на него завели административное дело, а потом оштрафовали на 3 тыс. рублей.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.