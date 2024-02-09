Оскорбление соседа будет стоить жителю Новокуйбышевска 3 тыс. рублей

В Новокуйбышевске мировой суд обязал 39-летнего местного жителя заплатить штраф за оскорбление. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее мужчина высказался в адрес соседа в выражениях, "противоречащих общепризнанным нормам морали и нравственности и унижающих честь и достоинство".

После этого на него завели административное дело, а потом оштрафовали на 3 тыс. рублей.