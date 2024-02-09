Жители Самарской области совершили в 2023 году более 5 млн покупок с помощью SberPay

В 2023 году жители Самарской области более 5 млн раз оплатили товары и услуги через систему платежных сервисов SberPay. При этом значительная часть таких платежей была совершена онлайн: их доля превысила 42% от общего количества транзакций, совершенных в регионе с помощью сервиса.

По статистике, в прошлом году чаще всего покупки в интернет-магазинах со SberPay самарцы предпочитали делать в декабре — всего за этот месяц система платежных сервисов Сбера помогла приобрести жителям Самарской области более 235 тысяч онлайн-покупок.

"SberPay — это удобная и безопасная система платежных сервисов, с помощью которой можно быстро и легко оплачивать свои покупки, в том числе и в интернете — без дополнительного ввода данных своей карты. При этом SberPay заметно повышает скорость и безопасность платежных операций в онлайн-магазине, делая процесс оплаты гораздо проще и комфортнее", — отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

Напомним, что система платежных сервисов SberPay предоставляет возможность онлайн-оплаты в интернет-магазинах, для которой не нужно вводить данные банковской карты и ждать подтверждения по СМС. При этом обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри банка и не передаются другим участникам расчетов.

Использование SberPay бесплатно для всех пользователей СберБанк Онлайн и не требует установки дополнительных приложений на смартфон.