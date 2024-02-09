Жители Самарской области совершили в 2023 году более 5 млн покупок с помощью SberPay

В 2023 году жители Самарской области более 5 млн раз оплатили товары и услуги через систему платежных сервисов SberPay. При этом значительная часть таких платежей была совершена онлайн: их доля превысила 42% от общего количества транзакций, совершенных в регионе с помощью сервиса.
По статистике, в прошлом году чаще всего покупки в интернет-магазинах со SberPay самарцы предпочитали делать в декабре — всего за этот месяц система платежных сервисов Сбера помогла приобрести жителям Самарской области более 235 тысяч онлайн-покупок.
"SberPay — это удобная и безопасная система платежных сервисов, с помощью которой можно быстро и легко оплачивать свои покупки, в том числе и в интернете — без дополнительного ввода данных своей карты. При этом SberPay заметно повышает скорость и безопасность платежных операций в онлайн-магазине, делая процесс оплаты гораздо проще и комфортнее", — отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.
Напомним, что система платежных сервисов SberPay предоставляет возможность онлайн-оплаты в интернет-магазинах, для которой не нужно вводить данные банковской карты и ждать подтверждения по СМС. При этом обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри банка и не передаются другим участникам расчетов.
Использование SberPay бесплатно для всех пользователей СберБанк Онлайн и не требует установки дополнительных приложений на смартфон.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.