В Ставропольском районе отключат свет 13 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

13.02.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Победы, Дорожный проезд, проезд Школьный, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Дорожная, ул. Озерная, ул. Мира, Гражданский проезд, 2-й Дорожный переулок)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.