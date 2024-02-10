Женщина пострадала в ДТП на трассе М-5 "Урал" в Сызранском районе

В пятницу, 9 февраля, на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек. У участников ДТП признаки опьянения не обнаружены.

Так, в Сызранском районе в 16:20 64-летний водитель на Renault Duster на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, расположенном на 879 км + 085 м а/д М-5 "Урал" выехал со второстепенной дороги.

Там он не уступил дорогу автомобилю Iveco Stralis в составе с полуприцепом, которым управлял 54-летний водитель, который двигался по главной автодороге М-5 "Урал" со стороны г. Москва в направлении г. Самара.

Произошло столкновение, в результате которого была госпитализирована 62-летняя пассажирка Renault Duster.















В Кинельском районе в 12:55 на ул. Шоссейная напротив дом 99 п. г. т. Усть-Кинельский г. о. Кинель водитель 1979 г. р., управляя автомобилем Kia, при движении задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, совершил наезд на пешехода — женщину 1952 г. р., которая находилась сзади транспортного средства на парковочной площадке. В результате ДТП пешеход госпитализирован.

Также сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 533 нарушения ПДД РФ, в том числе за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения — 9, за нарушение требований к перевозке детей — 22. Задержано 8 водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.