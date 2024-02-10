В Самаре молодой водитель задел в ДТП семь автомобилей

В пятницу, 9 февраля, в Самаре произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей. Авария случилась в 15:40 на улице Ново-Садовой около дома № 24.
По предварительной информации, собранной сотрудниками Госавтоинспекции, 30-летний водитель Ford Focus, перестраиваясь в другой ряд, создал помеху в движении автомобилю Volkswagen Touran, которым управлял 19-летний юноша.
Далее автомобиль Volkswagen Touran допустил столкновение с автомобилем Mercedes benz, тот отбросило на автомобиль Ford Focus. Volkswagen Touran продолжил движение и его отбросило на другой автомобиль Ford Focus.
Затем Volkswagen Touran по инерции отбросило на стоящую у края проезжей части Lada Granta и на припаркованные SsangYong Kyron и Renault Sandero которые находились на парковке по ходу движения справа.
В результате ДТП амбулаторное лечение назначено 49-летней женщине-пассажиру автомобиля Ford Focus и водителю автомобиля Lada Granta.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!