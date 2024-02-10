В Самаре молодой водитель задел в ДТП семь автомобилей

В пятницу, 9 февраля, в Самаре произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей. Авария случилась в 15:40 на улице Ново-Садовой около дома № 24.

По предварительной информации, собранной сотрудниками Госавтоинспекции, 30-летний водитель Ford Focus, перестраиваясь в другой ряд, создал помеху в движении автомобилю Volkswagen Touran, которым управлял 19-летний юноша.

Далее автомобиль Volkswagen Touran допустил столкновение с автомобилем Mercedes benz, тот отбросило на автомобиль Ford Focus. Volkswagen Touran продолжил движение и его отбросило на другой автомобиль Ford Focus.

Затем Volkswagen Touran по инерции отбросило на стоящую у края проезжей части Lada Granta и на припаркованные SsangYong Kyron и Renault Sandero которые находились на парковке по ходу движения справа.

В результате ДТП амбулаторное лечение назначено 49-летней женщине-пассажиру автомобиля Ford Focus и водителю автомобиля Lada Granta.