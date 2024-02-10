16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре молодой водитель задел в ДТП семь автомобилей Женщина пострадала в ДТП на трассе М-5 "Урал" в Сызранском районе В Тольятти произошло массовое ДТП с 11 машинами ГУ МВД: авария из восьми машин — это четыре столкновения по два автомобиля В Самаре "десятка" столкнулась с поездом

ДТП Происшествия

В Самаре молодой водитель задел в ДТП семь автомобилей

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 142
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 9 февраля, в Самаре произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей. Авария случилась в 15:40 на улице Ново-Садовой около дома № 24.

Фото: 63.mvd.ru

По предварительной информации, собранной сотрудниками Госавтоинспекции, 30-летний водитель Ford Focus, перестраиваясь в другой ряд, создал помеху в движении автомобилю Volkswagen Touran, которым управлял 19-летний юноша.

Далее автомобиль Volkswagen Touran допустил столкновение с автомобилем Mercedes benz, тот отбросило на автомобиль Ford Focus. Volkswagen Touran продолжил движение и его отбросило на другой автомобиль Ford Focus.

Затем Volkswagen Touran по инерции отбросило на стоящую у края проезжей части Lada Granta и на припаркованные SsangYong Kyron и Renault Sandero которые находились на парковке по ходу движения справа. 

В результате ДТП амбулаторное лечение назначено 49-летней женщине-пассажиру автомобиля Ford Focus и водителю автомобиля Lada Granta.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3