В Промышленном районе Самары в ДТП пострадала женщина

В субботу, 10 февраля, в 12:47 в Промышленном районе Самары произошло ДТП.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 54-летний водитель, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался по ул. Туркменская в направлении ул. Физкультурная.
В пути следования возле дома № 102 не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Renault Duster под управлением 52-летнего водителя, который двигался по главной дороге.
С места ДТП 54-летняя женщина-пассажир Renault Duster доставлена в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!