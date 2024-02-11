В Промышленном районе Самары в ДТП пострадала женщина

В субботу, 10 февраля, в 12:47 в Промышленном районе Самары произошло ДТП.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 54-летний водитель, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался по ул. Туркменская в направлении ул. Физкультурная.

В пути следования возле дома № 102 не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Renault Duster под управлением 52-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

С места ДТП 54-летняя женщина-пассажир Renault Duster доставлена в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.