"Мега-Лада" стала чемпионом России по мотогонкам на льду

Динар Валеев, Игорь Кононов и Никита Толокнов на заключительном этапе командного чемпионата в Уфе, который состоялся в воскресенье, 11 февраля, укрепили свое лидерство в общем зачете и де-юре оформили свое очередное чемпионство. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Напомним, 10 и 11 февраля в Уфе проходили пятый и шестой этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в суперлиге.

На всех этапах "Мега-Лада" лидировала в общем зачете. Всего в сезоне 2023/2024 участвовали пять команд: "Мега-Лада" (Тольятти), "ЦТВС ДОСААФ Свердловской области" (Каменск-Уральский), "Торпедо-ШААЗ" (Шадринск), "Башкортостан" (Уфа) и "Жигули" (Тольятти).

Спортсменов поздравил глава Тольятти Николай Ренц: "От всей души поздравляю президента клуба Алексея Анатольевича Степанова, главного тренера Олега Анатольевича Кургускина и всех болельщиков. Особая благодарность за профессионализм, целеустремленность и выносливость нашим спортсменам-чемпионам - Динару Валееву, Игорю Кононову и Никите Толокнову, а также механикам, которые наравне с самими ледовыми рыцарями составляют важную часть нашей команды. Молодцы, ребята, так держать! Тольятти вами гордится!".