"Ладья" уступила "Ирбису" - 3:4

Подопечные Сергея Лопушанского на домашнем льду уступили "Ирбису".

По сравнению с прошлой игрой против "Молота" перестановки в составе тольяттинцев произошли только в линии атаки, где Остап Маслов объединился с Александром Бажухиным и Алексеем Васильковым в стартовой пятерке, а в качестве тринадцатого нападающего был заявлен Илья Колояров, заменивший Дениса Ермоловича. Защита ворот вновь была доверена Даниле Овчарику.

Первый период получился результативным. Уже на исходе 5-й минуты "Ирбис" повел благодаря Ильдану Галееву, подкараулившего ошибку обороны хозяев. 0:1. На это хоккеисты "Ладьи" вскоре ответили двумя голами — сперва Данил Бородин воспользовался небольшой суматохой после вбрасывания в чужой зоне и бросил точно между щитков Максима Арефьева, а затем Остап Маслов забил в большинстве, поразив дальний угол казанских ворот. 2:1. Однако на перерыв команды все равно ушли при ничейном счете. Шамиль Бикташев неплохо зарядил от синей линии и шайба, попав в руку тольяттинского игрока, отскочила в сетку. Правда, арбитрам потребовался видеопросмотр, чтобы убедиться в правильности гола, но он завершился быстро и в пользу "Ирбиса" — 2:2.

На старте следующей трети "Ладья" снова вырвалась вперед. На 24-й минуте Александр Государев грамотно сработал в центре зоны и реализовал удаление у казанцев, которое сам же чуть ранее на себе и заработал — 3:2. В середине встречи тольяттинцы опять оказались впятером против четверых соперников, но на этот раз данное обстоятельство сыграло против них. "Ирбис" в меньшинстве убежал в контратаку, которая завершилась попыткой броска со стороны Тимофея Жулина, однако снаряд угодил в клюшку Кирилла Горбунова и от нее предательски закатился за ленточку ворот Данилы Овчарика. 3:3.

В начале третьего игрового отрезка "Ирбису" удалось выйти в лидеры и здесь не обошлось без Тимофея Жулина, оформившего дубль — результативным стал выход 9-го номера казанцев из-за ворот. Тренерский штаб "Ладьи" на данный эпизод отреагировал заменой вратаря и вместо Данилы Овчарика в рамке появился Эмиль Абдуллин. Далее тольяттинский коллектив всеми силами пытался исправить ситуацию, переведя игру в зону "Ирбиса", но все было тщетно. Не помог хозяевам и выход шестого полевого в концовке поединка. Итог — поражение со счетом 3:4, которое максимально усложняет "Ладье" борьбу за победу в "Серебряном" дивизионе.

14 февраля тольяттинцы проведут свой заключительный домашний матч в этом регулярном чемпионате — оппонентом станет "Чайка".