16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стала известна программа концерта-медиаперформанса "Под напряжением!" В Самаре пройдет патриотический фестиваль бардовской песни "Za Победу" В Самаре выступит лауреат международных конкурсов, трубач Кирилл Солдатов Жителей Самарской области приглашают принять участие в песенном конкурсе "Гринландия" В галерее "Новое пространство" выступит содружество бардов из Ярославля

Музыка Культура

Стала известна программа концерта-медиаперформанса "Под напряжением!"

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Организаторы опубликовали полную программу концерта-медиаперформанса "Под напряжением!" (6+), являющегося частью трехдневной программы, посвященной искусству XX века на тему синтеза искусств и ощущений.

Напомним, концерт пройдет 20 февраля, в 19:00, в МКТК "Дирижабль", ул. Куйбышева, 104. Вход свободный, но нужна регистрация по ссылке.

Программа концерта:

Янис Кириакидис "Караоке-этюды" для ансамбля, электроники и видео;

Хибики Мукаи La Magnoliа для виолончели и электроники;

Игорь С. Силва Smart-alienation для ансамбля, электроники и видео;

Николай Хруст ISM для бас-кларнета и live электроники;

Николай Попов "Песня Ульдры" для ансамбля, электроники и видео;

Михаэль Байль Batterie для ударных, электроники и видео;

Владимир Дешевов "Рельсы";

Сергей Прокофьев "Фабрика";

Александр Мосолов "Завод" (электроакустическая версия Н. Попова и А. Хубеева, видео — Ян Калнберзин) для ансамбля, электроники и видео.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3