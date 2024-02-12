Стала известна программа концерта-медиаперформанса "Под напряжением!"

Организаторы опубликовали полную программу концерта-медиаперформанса "Под напряжением!" (6+), являющегося частью трехдневной программы, посвященной искусству XX века на тему синтеза искусств и ощущений.
Напомним, концерт пройдет 20 февраля, в 19:00, в МКТК "Дирижабль", ул. Куйбышева, 104. Вход свободный, но нужна регистрация по ссылке.
Программа концерта:
Янис Кириакидис "Караоке-этюды" для ансамбля, электроники и видео;
Хибики Мукаи La Magnoliа для виолончели и электроники;
Игорь С. Силва Smart-alienation для ансамбля, электроники и видео;
Николай Хруст ISM для бас-кларнета и live электроники;
Николай Попов "Песня Ульдры" для ансамбля, электроники и видео;
Михаэль Байль Batterie для ударных, электроники и видео;
Владимир Дешевов "Рельсы";
Сергей Прокофьев "Фабрика";
Александр Мосолов "Завод" (электроакустическая версия Н. Попова и А. Хубеева, видео — Ян Калнберзин) для ансамбля, электроники и видео.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!