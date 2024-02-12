Стала известна программа концерта-медиаперформанса "Под напряжением!"

Организаторы опубликовали полную программу концерта-медиаперформанса "Под напряжением!" (6+), являющегося частью трехдневной программы, посвященной искусству XX века на тему синтеза искусств и ощущений.

Напомним, концерт пройдет 20 февраля, в 19:00, в МКТК "Дирижабль", ул. Куйбышева, 104. Вход свободный, но нужна регистрация по ссылке.

Программа концерта:

Янис Кириакидис "Караоке-этюды" для ансамбля, электроники и видео;

Хибики Мукаи La Magnoliа для виолончели и электроники;

Игорь С. Силва Smart-alienation для ансамбля, электроники и видео;

Николай Хруст ISM для бас-кларнета и live электроники;

Николай Попов "Песня Ульдры" для ансамбля, электроники и видео;

Михаэль Байль Batterie для ударных, электроники и видео;

Владимир Дешевов "Рельсы";

Сергей Прокофьев "Фабрика";

Александр Мосолов "Завод" (электроакустическая версия Н. Попова и А. Хубеева, видео — Ян Калнберзин) для ансамбля, электроники и видео.