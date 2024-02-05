Третьяковка в Самаре три дня будет отмечать день рождения Казимира Малевича

Филиал Третьяковской галереи в Самаре в конце февраля отпразднует день рождения Казимира Малевича. Музей объединится со СГИК и Московским ансамблем современной музыки и представит три дня мероприятий, посвященных искусству XX века на тему синтеза искусств и ощущений.
Расписание:
18 февраля, 11:00 - Ольфакторный "Арт-завтрак: утро с Третьяковкой с Алиной Зотовой" (6+);
18 февраля, 17:00 - Лекция Дарьи Волковой "Опыты синестезии в искусстве начала ХХ века" (6+). Место проведения - Клуб Третьяковки в Самаре, ул. Фрунзе, 102б;
19 февраля, 19:00 - Лекция Виктории Коршуновой "Современная академическая музыка и способы ее продвижения" (6+). Место проведения - Клуб Третьяковки в Самаре, ул. Фрунзе, 102б;
20 февраля, 19:00 - Концерт проекта "Под напряжением!" (6+). Солисты CEAM/ЦЭАМ - Центр электроакустической музыки и МАСМ|MCME + медиаперформанс. Место проведения - МКТК "Дирижабль", ул. Куйбышева, 104.
Вход на все мероприятия свободный.
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