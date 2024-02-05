Третьяковка в Самаре три дня будет отмечать день рождения Казимира Малевича

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Филиал Третьяковской галереи в Самаре в конце февраля отпразднует день рождения Казимира Малевича. Музей объединится со СГИК и Московским ансамблем современной музыки и представит три дня мероприятий, посвященных искусству XX века на тему синтеза искусств и ощущений.