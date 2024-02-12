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Клиенты Новикомбанка в 2023 году накопили 260 миллионов бонусных баллов

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 2023 год держатели кредитных, дебетовых и зарплатных карт Новикомбанка накопили более 260 миллионов бонусных баллов по программе лояльности "Бонусы".

Фото: предоставлено Новикомбанком

По правилам программы ее участникам при совершении покупок по картам Новикомбанка начисляется вознаграждение на сумму до 5 000 бонусных баллов в месяц. При подключении программы к счёту зарплатной и кредитной карт максимальная сумма увеличивается до 10 000 бонусов в месяц. Начислить бонусы за остаток на зарплатной карте можно, подключив дополнительную опцию "Бонусная копилка".

Один из плюсов программы лояльности "Бонусы" — это возможность легко потратить бонусные баллы на покупки по курсу 1 балл — 1 рубль. Ими можно оплатить товары и услуги, приобрести сертификаты различных магазинов, авиа и ж/д билеты, забронировать отель или оказать помощь благотворительным фондам.

Самым распространенным способом использовать накопленные бонусы является приобретение сертификатов на покупки — 83% от общего количества баллов в 2023 году было потрачено на них. На приобретение различных товаров было потрачено 12,8% от общего числа бонусов.

На сегодняшний день более 200 тысяч клиентов Новикомбанка уже подключились к программе "Бонусы". О ее популярности говорит активный прирост участников — в 2023 году их количество выросло на треть.

Удобство использования бонусов от Новикомбанка отмечают не только его клиенты, но и партнёры. В 2023 году программа стала победителем премии "Финансовая элита России", а также заняла третье место в рейтинге лояльности журнала Retail Finance и стала лидером читательского рейтинга.

Помимо бонусов, Новикомбанк предлагает своим клиентам возвращать до 7% от трат с помощью программы лояльности "Кешбэк".

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