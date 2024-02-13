Кузнец вместо Буратино и разноликий костел: тест-драйв Умной камеры Яндекс Путешествий в Самаре

31 января в приложении Яндекс Путешествия появилась Умная камера. Разработчики утверждают, что Умная камера умеет определять практически любые объекты — от памятников и театров и до необычных строений, автомобилей, деревьев и цветов. Такое решение впервые используется в тревел-сегменте: с его помощью пользователи смогут узнать, какая перед ними достопримечательность или экспонат. Функция работает на базе умной камеры из приложения Яндекс с Алисой и использует технологии компьютерного зрения.

Насколько удобно пользоваться умной камерой, с какого расстояния лучше подходить к зданию и можно ли верить не своим глазам, узнал корреспондент Волга Ньюс.

Пользоваться умной камерой довольно просто — нужно навести на объект и нажать кнопку съемки. Результат появится в режиме реального времени. Приложение расскажет, когда здание было построено, что в нем находилось, какой это архитектурный стиль.

Путешествие по старым-добрым самарским достопримечательностям началось сразу на выходе из автобуса. Напротив остановки — Самарская государственная филармония. Камера быстро и безошибочно определила здание на углу улиц Фрунзе и Льва Толстого, предложила ознакомиться с данными из "Википедии", показала несколько изображений из Сети. Пока нововведение Яндекса воодушевляет!

По улице Фрунзе выхожу к католическому костелу — Храму Пресвятого Сердца Иисуса. Возвышающиеся башни видны издалека, так что пробую навести камеру на расстоянии около ста метров от самого здания. Но получаю только ссылку на постер с похожим по стилю строением. Не расстраиваюсь и подхожу уже вплотную — умная камера находит то Костел в Латвии, то в Минской области, но, если поискать, то наш самарский все-таки в ссылках проскальзывает.

Памятник Буратино перед домом-музеем Алексея Толстого умная камера тоже не признает — говорит, это "скульптурная композиция "Кузнец". Предлагает сувенирный сайт. Зато быстро опознает особняк Курлиной — и на пересечении улиц, и со стороны Красноармейской.

Из дворика музея Модерна виден католический костел — вот теперь умная камера признала, что это именно самарский Храм Пресвятого Сердца Иисуса.

Спускаясь по улице Фрунзе, с расстояния около 100 метров навожу объектив на Театр драмы имени М. Горького. Видимо, камера к таким дистанциям пока не готовы — информация о городе Гусев в Калининграде для меня не очень актуальна. А вот расстояние в метров 10 камера вполне переносит — памятник Василию Чапаеву быстро определяется. Уже на дистанции 15 метров театр драмы также обозначается приложением.

Заметила, что в деле использования умных камер, как и везде, нужно приложить хоть какие-то усилия для желаемого результата: например, делать фото несколько раз, чтобы фокус был на достопримечательности, а не на шильдике машины, стоящей рядом.

С опознанием величественного Монумента Славы у камеры в Яндексе проблем тоже не было.

А вот со скульптурной композицией "Ладья" на набережной все не так просто — фокус камеры сбивается то на деревья рядом, то на снежные сугробы. И вместо информации об истории достопримечательности на экране гаджета предстают хвойные вечнозеленые и склонение существительного "снег". Но и про красавицу Ладью удается почитать, если спуститься ниже по набережной.

Из восьми самарских достопримечательностей камера не выявила только одно — за Буратино, конечно, обидно, но надеюсь, что и его историю скоро можно будет прочитать в приложении.

Чтобы воспользоваться умной камерой, нужен минимальный набор — доступ в интернет и само приложение Яндекс Путешествий. А с алгоритмами работы способен разобраться каждый, кто хотя бы раз делал фото на смартфон. Это простое, полезное и удобное приложение, которое станет гидом в чужом городе и позволит почувствовать себя туристом в родных местах.

Из преимуществ также поиск предметов, на которые сразу же выпадают цены и ссылки. Но нужно учитывать, что такое новшество актуальнее для поездок и других городов.