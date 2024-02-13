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"Аграрная сверхдержава": РСХБ назвал точки роста АПК на горизонте 2030 года

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сельском хозяйстве России произошло "настоящее экономическое чудо". За 20 с лишним лет отрасль прошла путь серьезной трансформации, который занял десятилетия и даже столетия в агросекторах зарубежных государств. Об этом заявила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина в ходе Дня сельского хозяйства на международной выставке-форуме "Россия".

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Давайте вспомним, с чего мы начинали. Это была не просто низкая база. Это было около нуля. 90-е годы. Мы все хорошо помним их. Развалившиеся колхозы, отсталые технологии, дефицит продовольствия и… "ножки Буша". Один из символов того десятилетия. Но гуманитарная сельхозпомощь из США в Россию преподнесла нам важный урок о необходимости развивать собственный аграрный потенциал", — сказала Ирина Жачкина.

Период 2000–2018 гг. стал временем беспрецедентных инвестиций в АПК и ускоренного роста собственной промышленности. Объем сельхозпроизводства с 2000 по 2018 годы вырос больше чем в 7 раз — с 742 млрд рублей до 5,3 трлн рублей.

Важным условием этого процесса стало формирование национальной кредитно-финансовой системы обслуживания АПК на базе созданного в 2000 году Россельхозбанка. В агросекторе появились "длинные" и "дешевые" деньги, которые позволили построить и модернизировать производственные мощности по всей стране.

"В итоге удалось полностью закрыть потребности внутреннего рынка. Только посмотрите на рост потребления птицы и свинины — за 18 лет прирост более чем вдвое. Мы стали есть намного больше мяса. Наш рацион стал гораздо питательнее, полезнее, более насыщенным витаминами и микроэлементами. По мясу и яйцам мы уже достигли рекомендованных Минздравом нормативов. Продвигаемся по другим позициям. Что приятно — мы накормили себя отечественной продукцией", — отметила Ирина Жачкина, обратив внимание на существенное снижение импорта мяса с 35% в 2000 году до 7,8% в 2018-м.

Следующим этапом — 2018–2023 гг. — стало превращение АПК во флагман российской экономики, одну из самых инвестиционно привлекательных отраслей.

Сейчас доля прибыльных сельхозпредприятий приближается к 90%. Рентабельность на уровне почти 20%. А объем инвестиций в основной капитал — благодаря беспрецедентной поддержке государства — вырос с 28,3 млрд рублей в 2000-м году до 546,5 млрд в 2023-м.

"С нуля" создан целый ряд подотраслей: тепличное овощеводство, производство мяса индейки, промышленное свиноводство и др. В 2000 году в России вообще не производилась индейка, а сегодня свыше 400 тысяч тонн ежегодно. По овощам прирост в 4 раза. По свинине — почти десятикратное увеличение. За этими сухими цифрами — крупные птицефабрики, животноводческие комплексы, молочные фермы, посевные и уборочные кампании", — отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ.

В итоге Россия достигла полной самообеспеченности по ключевым видам продукции. А российский АПК может дать фору любой зарубежной индустрии. Сегодня Россия — № 1 в мире по производству зерна и подсолнечного масла. № 1 в Европе по производству мяса бройлеров (№ 4 в мире). № 1 в Европе по производству молока (№ 5 в мире). № 2 в Европе по производству свинины (№ 4 место в мире). № 1 в мире по площади зимних теплиц (и № 8 по общей площади теплиц).

По словам Ирины Жачкиной, сформирован мощный задел для следующего этапа: "Теперь задача — укрепить позиции России как аграрной сверхдержавы. И активнее влиять на развитие мирового продовольственного рынка. Так мы сможем лучше защищать свои национальные интересы".

Первый заместитель Председателя Правления РСХБ обозначила ключевые драйверы роста АПК на период до 2030 года.

  • Ускоренное развитие отечественной селекции и производства семян, генетики и селекции в животноводстве;
  • Совершенствование биотехнологий;
  • Внедрение инноваций в пищевую и перерабатывающую промышленность;
  • Оптимизация производственных и логистических процессов, масштабирование цепочки поставок "от поля до прилавка";
  • Цифровизация АПК и РПХ;
  • Модернизация и развитие мелиоративного комплекса;
  • Сохранение, восстановление и повышение плодородия земель.

По мнению Ирины Жачкиной, всё это позволит сделать сельское хозяйство России ещё более эффективным и рентабельным. "Дорогие друзья, вместе мы — одна большая аграрная сборная России. И нас устраивает только "золото". Давайте станем чемпионами мира", — резюмировала Первый заместитель Председателя Правления РСХБ.

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