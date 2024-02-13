"Аграрная сверхдержава": РСХБ назвал точки роста АПК на горизонте 2030 года

В сельском хозяйстве России произошло "настоящее экономическое чудо". За 20 с лишним лет отрасль прошла путь серьезной трансформации, который занял десятилетия и даже столетия в агросекторах зарубежных государств. Об этом заявила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина в ходе Дня сельского хозяйства на международной выставке-форуме "Россия".

"Давайте вспомним, с чего мы начинали. Это была не просто низкая база. Это было около нуля. 90-е годы. Мы все хорошо помним их. Развалившиеся колхозы, отсталые технологии, дефицит продовольствия и… "ножки Буша". Один из символов того десятилетия. Но гуманитарная сельхозпомощь из США в Россию преподнесла нам важный урок о необходимости развивать собственный аграрный потенциал", — сказала Ирина Жачкина.

Период 2000–2018 гг. стал временем беспрецедентных инвестиций в АПК и ускоренного роста собственной промышленности. Объем сельхозпроизводства с 2000 по 2018 годы вырос больше чем в 7 раз — с 742 млрд рублей до 5,3 трлн рублей.

Важным условием этого процесса стало формирование национальной кредитно-финансовой системы обслуживания АПК на базе созданного в 2000 году Россельхозбанка. В агросекторе появились "длинные" и "дешевые" деньги, которые позволили построить и модернизировать производственные мощности по всей стране.

"В итоге удалось полностью закрыть потребности внутреннего рынка. Только посмотрите на рост потребления птицы и свинины — за 18 лет прирост более чем вдвое. Мы стали есть намного больше мяса. Наш рацион стал гораздо питательнее, полезнее, более насыщенным витаминами и микроэлементами. По мясу и яйцам мы уже достигли рекомендованных Минздравом нормативов. Продвигаемся по другим позициям. Что приятно — мы накормили себя отечественной продукцией", — отметила Ирина Жачкина, обратив внимание на существенное снижение импорта мяса с 35% в 2000 году до 7,8% в 2018-м.

Следующим этапом — 2018–2023 гг. — стало превращение АПК во флагман российской экономики, одну из самых инвестиционно привлекательных отраслей.

Сейчас доля прибыльных сельхозпредприятий приближается к 90%. Рентабельность на уровне почти 20%. А объем инвестиций в основной капитал — благодаря беспрецедентной поддержке государства — вырос с 28,3 млрд рублей в 2000-м году до 546,5 млрд в 2023-м.

"С нуля" создан целый ряд подотраслей: тепличное овощеводство, производство мяса индейки, промышленное свиноводство и др. В 2000 году в России вообще не производилась индейка, а сегодня свыше 400 тысяч тонн ежегодно. По овощам прирост в 4 раза. По свинине — почти десятикратное увеличение. За этими сухими цифрами — крупные птицефабрики, животноводческие комплексы, молочные фермы, посевные и уборочные кампании", — отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ.

В итоге Россия достигла полной самообеспеченности по ключевым видам продукции. А российский АПК может дать фору любой зарубежной индустрии. Сегодня Россия — № 1 в мире по производству зерна и подсолнечного масла. № 1 в Европе по производству мяса бройлеров (№ 4 в мире). № 1 в Европе по производству молока (№ 5 в мире). № 2 в Европе по производству свинины (№ 4 место в мире). № 1 в мире по площади зимних теплиц (и № 8 по общей площади теплиц).

По словам Ирины Жачкиной, сформирован мощный задел для следующего этапа: "Теперь задача — укрепить позиции России как аграрной сверхдержавы. И активнее влиять на развитие мирового продовольственного рынка. Так мы сможем лучше защищать свои национальные интересы".

Первый заместитель Председателя Правления РСХБ обозначила ключевые драйверы роста АПК на период до 2030 года.

Ускоренное развитие отечественной селекции и производства семян, генетики и селекции в животноводстве;

Совершенствование биотехнологий;

Внедрение инноваций в пищевую и перерабатывающую промышленность;

Оптимизация производственных и логистических процессов, масштабирование цепочки поставок "от поля до прилавка";

Цифровизация АПК и РПХ;

Модернизация и развитие мелиоративного комплекса;

Сохранение, восстановление и повышение плодородия земель.

По мнению Ирины Жачкиной, всё это позволит сделать сельское хозяйство России ещё более эффективным и рентабельным. "Дорогие друзья, вместе мы — одна большая аграрная сборная России. И нас устраивает только "золото". Давайте станем чемпионами мира", — резюмировала Первый заместитель Председателя Правления РСХБ.