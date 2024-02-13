День всех влюбленных для россиян старше 40 лет обходится в 241 тыс. рублей

Россияне стали более экстремально праздновать 14 февраля — к такому выводу пришли эксперты Страхового Дома ВСК. Так, за последние три года число несчастных случаев, произошедших в этот день, выросло на 61%.

В день всех влюбленных чаще всего получают травмы мужчины — 62% страховых случаев. Наиболее экстремально празднуют этот день подростки и взрослые в возрасте 40-50 лет (по 21% происшествий). При этом взрослые получают более серьезные травмы. Так, средний размер компенсации за ЧП в День всех влюбленных среди молодежи составляет 17 тыс. рублей, среди 40-50-летних россиян — 241 тыс. рублей.

Наиболее безопасно отмечают этот день россияне в возрасте 18-30 лет — на них приходится не более 8% обращений из-за несчастных случаев.

Основной причиной происшествий становятся экстремальный досуг, "креативные" подарки, бытовые травмы, падения во время прогулок.

Например, 45-летний житель Самары получил 14 февраля удар прямо в сердце (ушиб левой половинки грудной клетки во время драки) — страховая выплата составила 2 тыс. рублей. 15-летний житель Дагестана в этот день сломал челюсть (бытовая травма) — компенсация составила 8000 рублей. В целом, самой распространенной травмой в этот день являются переломы.