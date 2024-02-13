День всех влюбленных для россиян старше 40 лет обходится в 241 тыс. рублей

Россияне стали более экстремально праздновать 14 февраля — к такому выводу пришли эксперты Страхового Дома ВСК. Так, за последние три года число несчастных случаев, произошедших в этот день, выросло на 61%.
В день всех влюбленных чаще всего получают травмы мужчины — 62% страховых случаев. Наиболее экстремально празднуют этот день подростки и взрослые в возрасте 40-50 лет (по 21% происшествий). При этом взрослые получают более серьезные травмы. Так, средний размер компенсации за ЧП в День всех влюбленных среди молодежи составляет 17 тыс. рублей, среди 40-50-летних россиян — 241 тыс. рублей.
Наиболее безопасно отмечают этот день россияне в возрасте 18-30 лет — на них приходится не более 8% обращений из-за несчастных случаев.
Основной причиной происшествий становятся экстремальный досуг, "креативные" подарки, бытовые травмы, падения во время прогулок.
Например, 45-летний житель Самары получил 14 февраля удар прямо в сердце (ушиб левой половинки грудной клетки во время драки) — страховая выплата составила 2 тыс. рублей. 15-летний житель Дагестана в этот день сломал челюсть (бытовая травма) — компенсация составила 8000 рублей. В целом, самой распространенной травмой в этот день являются переломы.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.