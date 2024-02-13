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Страхование Финансы

"Росгосстрах" вышел в финал премии "Хрустальная гарнитура" с программой стратегической трансформации контакт-центра

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Росгосстрах" вышла в финал ежегодного конкурса профессионального мастерства "CCGuru Awards/Хрустальная гарнитура", в ходе которого определяются лучшие в индустрии взаимодействия с клиентами. Старейший страховщик России претендует на лидерство в номинации "Самая эффективная программа стратегической трансформации". И имеет для этого все основания, поскольку в компании кардинально пересмотрели процессы взаимоотношений с клиентами при обращении в основной канал связи между страхователем и страховщиком. От традиционного формата контакт-центра, где звонящий может получить консультацию или навигацию на нужного сотрудника, в "Росгосстрахе" перешли к созданию центра клиентских решений для самых различных жизненных ситуаций.

"В 2022 году "Росгосстрах" взял курс на расширение функционала операторов своего контакт-центра, которые ранее занимались только входящими обращениями. В зону ответственности специалистов были включены важнейшие процессы по пролонгации полисов ипотечных и моторных видов страхования. Это позволило повысить уровень возобновления договоров с клиентами и расширить сотрудничество с ними за счет предложения других видов страхования, — рассказывает директор Департамента управления взаимоотношениями с клиентами ПАО СК "Росгосстрах" Светлана Бери. — Одновременно мы запустили ряд проектов, которые, в первую очередь, были направлены на повышение качества предоставляемого сервиса и лояльности клиентов. В функционал специалистов "горячей линии" были включены информационные и ситуационные консультации — как для действующих страхователей, так и для тех, у кого еще нет полисов "Росгосстраха". Получить ответ на вопрос по страховому случаю или по сопровождению договора страхования, организовать помощь на дороге, эвакуацию автомобиля, а также вызов на дом сантехника, электрика или слесаря можно через специалистов Единого контакт-центра. Также операторы консультируют по процессу покупки или продажи авто, при желании клиентов могут направить сопроводительный чек-лист. Об уровне удовлетворенности клиентов можно судить по их оценкам ситуационных консультаций — а это в среднем за 2023 год 9,2 по 10-балльной шкале".

По словам Светланы Бери, в ходе начавшейся трансформации Единый контакт-центр "Росгосстраха" уже стал одним из важных элементов реализации бизнес-стратегии компании, которая предполагает расширение клиентской базы по всем основным видам страхования и повышение качества обслуживания страхователей на всех этапах взаимодействия с ними.

"CCGuru Awards/Хрустальная гарнитура" — самая представительная (более 350 участников ежегодно), известная и признанная всеми участниками рынка профессиональная награда. Она отражает признание профессиональным сообществом уровня зрелости и развития, подтверждает высокие достижения и результаты в области дистанционного взаимодействия с клиентами в службах маркетинга, продаж, сервиса и контакт-центров. В этом году премия будет вручаться уже в 20-й раз.

"Включение "Росгосстраха" в шорт-лист премии "Хрустальная гарнитура" именно в такой номинации свидетельствует о точности выбора нашей эволюционной цели "найти решение для каждого человека в его ситуации" и правильности стратегии по ее достижению", — отмечает Светлана Бери.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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