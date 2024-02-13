"Росгосстрах" вышел в финал премии "Хрустальная гарнитура" с программой стратегической трансформации контакт-центра

Компания "Росгосстрах" вышла в финал ежегодного конкурса профессионального мастерства "CCGuru Awards/Хрустальная гарнитура", в ходе которого определяются лучшие в индустрии взаимодействия с клиентами. Старейший страховщик России претендует на лидерство в номинации "Самая эффективная программа стратегической трансформации". И имеет для этого все основания, поскольку в компании кардинально пересмотрели процессы взаимоотношений с клиентами при обращении в основной канал связи между страхователем и страховщиком. От традиционного формата контакт-центра, где звонящий может получить консультацию или навигацию на нужного сотрудника, в "Росгосстрахе" перешли к созданию центра клиентских решений для самых различных жизненных ситуаций.
"В 2022 году "Росгосстрах" взял курс на расширение функционала операторов своего контакт-центра, которые ранее занимались только входящими обращениями. В зону ответственности специалистов были включены важнейшие процессы по пролонгации полисов ипотечных и моторных видов страхования. Это позволило повысить уровень возобновления договоров с клиентами и расширить сотрудничество с ними за счет предложения других видов страхования, — рассказывает директор Департамента управления взаимоотношениями с клиентами ПАО СК "Росгосстрах" Светлана Бери. — Одновременно мы запустили ряд проектов, которые, в первую очередь, были направлены на повышение качества предоставляемого сервиса и лояльности клиентов. В функционал специалистов "горячей линии" были включены информационные и ситуационные консультации — как для действующих страхователей, так и для тех, у кого еще нет полисов "Росгосстраха". Получить ответ на вопрос по страховому случаю или по сопровождению договора страхования, организовать помощь на дороге, эвакуацию автомобиля, а также вызов на дом сантехника, электрика или слесаря можно через специалистов Единого контакт-центра. Также операторы консультируют по процессу покупки или продажи авто, при желании клиентов могут направить сопроводительный чек-лист. Об уровне удовлетворенности клиентов можно судить по их оценкам ситуационных консультаций — а это в среднем за 2023 год 9,2 по 10-балльной шкале".
По словам Светланы Бери, в ходе начавшейся трансформации Единый контакт-центр "Росгосстраха" уже стал одним из важных элементов реализации бизнес-стратегии компании, которая предполагает расширение клиентской базы по всем основным видам страхования и повышение качества обслуживания страхователей на всех этапах взаимодействия с ними.
"CCGuru Awards/Хрустальная гарнитура" — самая представительная (более 350 участников ежегодно), известная и признанная всеми участниками рынка профессиональная награда. Она отражает признание профессиональным сообществом уровня зрелости и развития, подтверждает высокие достижения и результаты в области дистанционного взаимодействия с клиентами в службах маркетинга, продаж, сервиса и контакт-центров. В этом году премия будет вручаться уже в 20-й раз.
"Включение "Росгосстраха" в шорт-лист премии "Хрустальная гарнитура" именно в такой номинации свидетельствует о точности выбора нашей эволюционной цели "найти решение для каждого человека в его ситуации" и правильности стратегии по ее достижению", — отмечает Светлана Бери.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.