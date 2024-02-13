Директора СОФЖИ оштрафовали на 18 млн рублей

В Самаре оштрафовали директора Фонда жилья и ипотеки за нарушение срока контрактов. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее прокуратура проверила деятельность фонда и обнаружила, что СОФЖИ сорвал сроки передачи городскому ДУИ жилья, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сроки были нарушены почти на два месяца, что повлекло затягивание процесса расселения граждан.
В результате в отношении директора фонда возбудили два административных дела по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом"). Руководителя СОФЖИ оштрафовали на 18 млн рублей.
После прокурорской проверки с октября по декабрь 2023 г. 60 детей-сирот получили жилье, а жильцам аварийного фонда были предоставлены 215 квартир.
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