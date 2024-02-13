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Сбер предлагает создать программу господдержки по субсидированию процентных ставок для внебюджетного финансирования инфраструктурных проектов

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководители различных направлений корпоративного бизнеса и GR Сбербанка приняли участие в форуме "Инфраструктурные инициативы бизнеса, на котором обсуждались меры поддержки и развитие инфраструктурных инициатив предприятий, расширение механизмов опережающего строительства и привлечение частного капитала в приоритетные для страны проекты.

Как отметили в Сбере, инфраструктурные проекты, особенно в сфере транспорта, относятся к числу наиболее капиталоемких: совокупные объёмы финансирования крупнейших из них составляют сотни миллиардов и даже триллионы рублей. При этом сроки возврата инвестиций и погашения инвестиционных кредитов обычно превышают 10 лет. Соответственно, показатели подобных проектов крайне чувствительны к уровню процентных ставок и их волатильности, а сейчас эти значения высоки. Поэтому в общем объёме финансирования растёт доля бюджетного финансирования, в том числе из Фонда национального благосостояния.

Увеличить объём частных инвестиций помогает субсидирование процентных ставок. В Сбере предлагают создать специализированную программу господдержки по субсидированию процентных ставок для внебюджетного финансирования инфраструктурных проектов. В области автодорожного строительства такая программа уже разработана, но пока не согласована правительством. Её утверждение будет целесообразным как для государства на федеральном и региональном уровне, так и для заёмщиков, подчеркнули в Сбере, и повысит темпы инфраструктурного строительства в стране.

Старший управляющий директор управления структурных кредитных продуктов Сбербанка Константин Песоцкий рассказал о двух ключевых вызовах для новых автодорожных строек с точки зрения кредиторов. Первый вопрос — как обеспечить выделение капитального гранта со стороны государства. Второй — как минимизировать эффекты от удорожания из-за высокой стоимости привлечения средств. На оба этих вопроса может ответить программа субсидирования процентных ставок для крупнейших проектов автодорожной инфраструктуры.

Инфраструктура выступает серьёзным драйвером роста ВВП и социальной стабильности. Технологический суверенитет создаёт высокий спрос на развитие инфраструктуры как для промышленного, так и для гражданского сектора, однако бюджетные возможности ограничены. Эффективным решением могут стать долгосрочные программы поддержки с привлечением банковского финансирования. Проекты с механизмами государственно-частного партнёрства сегодня охватывают всё новые отрасли и ускоряют развитие страны. Так, Сбер по запросу министерства промышленности и торговли РФ сейчас разрабатывает концепции финансирования на основе ГЧП-соглашений крупных промышленных объектов, отметила начальник Центра государственно-частного партнёрства Сбербанка Анна Багинская.

Также с докладами на форуме выступили начальник управления по работе с клиентами транспорта и автомобилестроения Антон Кирюхин, исполнительный директор управления клиентского сопровождения государственного сектора Антон Седаков, исполнительный директор Центра государственно-частного партнёрства Надежда Жукова и другие представители Сбербанка.

Форум "Инфраструктурные инициативы бизнеса" помогает выработать предложения по повышению инвестиционной привлекательности инфраструктурных проектов, а также механизмам привлечения внебюджетного финансирования в приоритетные проекты страны. Мероприятие ежегодно собирает на своей площадке руководителей органов федеральной власти и институтов развития, лидеров инфраструктурного рынка для обсуждения наиболее актуальных вопросов инфраструктурного строительства в России. Сформированные по итогам форума инициативы направляются в адрес правительства РФ для дальнейшей проработки.

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