"Лада" потерпела поражение в Санкт-Петербурге

Хоккеисты "Лады" потерпели поражение в Санкт-Петербурге.

В преддверии выездного поединка против СКА в тольяттинском коллективе вернулись ко многим привычным сочетаниям пятерок. Не обошлось и без замен — вместо Егора Бабенко, Владислава Червоненко, Евгения Грошева и травмированного Николая Демидова в составе появились Никита Попугаев, Данила Моисеев, Артем Иванюженков и Артем Бородкин.

Хоккеисты "Лады" бодро начали матч, создав несколько неплохих моментов у ворот Никиты Серебрякова. Несмотря на то, что петербургские "армейцы" смотрелись не так активно в первой половине периода, открыть счет удалось именно им. На 8-й минуте Николай Поляков оказался раньше всех на шайбе после мощного броска Андрея Педана от синей линии и с полулета добил ее в цель — 1:0. Далее команды охотно обменивались выпадами, и незадолго до перерыва у тольяттинцев была шикарная возможность отыграться, но Михаил Фисенко не реализовал выход "1 на 1".

На старте второй трети "автозаводцам" пришлось кое-какое время провести в меньшинстве, причем дважды они отбивались в формате "3 на 5" — дольше всех на скамейке штрафников в итоге просидел Владислав Семин, схлопотавший пятиминутное удаление за блокировку. Тем не менее "Лада" уверенно выстояла, затем отразила еще серию атак соперника, а потом взяла и забила. Никита Попугаев совершил перехват в зоне СКА, но перебороть в ближнем бою голкипера хозяев не сумел — к счастью, шайба не покинула зону "армейцев" и через несколько секунд 81-й номер тольяттинцев доставил снаряд в ворота. 1:1. Подопечные Олега Браташа не остановились на достигнутом, сумели ненадолго перехватить инициативу и попытались под занавес игрового отрезка развить успех, заработав численное преимущество, однако ничейный результат на табло сохранился.

В заключительной двадцатиминутке коллектив из Северной столицы вновь заиграл агрессивно в нападении и оборонительной линии "Лады" во главе с Владиславом Подъяпольским приходилось упорно отбиваться. Несколько раз голкипер тольяттинцев выручал своих партнеров в совсем уж безнадежных ситуациях и все же на 56-й минуте СКА вырвался вперед, отличившись в большинстве — Михаил Воробьев пытался отдать передачу на дальнюю штангу, однако шайба попала в одного из защитников "автозаводцев" и отскочила в створ, прошмыгнув между щитков Подъяпольского. 2:1. Буквально тут же "Лада" могла восстановить статус-кво, но Никита Попугаев попал в перекладину. Больше подобных моментов у волжан не было и петербуржцы в концовке сохранили нужный для себя исход. Итог — поражение тольяттинской команды со счетом 1:2.

Теперь "Лада" перебирается в Мытищи, где 15 февраля встретится с "Куньлунь Ред Стар".