Россияне считают ипотеку залогом финансовой стабильности партнера

Большинство россиян при выборе партнера интересуются в первую очередь его внешним видом и личными качествами, высокий доход не входит в пятерку приоритетов ни для мужчин, ни для женщин, выяснили банк ВТБ и СК "Росгосстрах" в ходе опроса* ко Дню всех влюблённых 14 февраля. Зато наличие у второй половинки ипотеки, по мнению опрошенных, является признаком надежности потенциального партнера.
Для половины мужчин (47%) финансовое положение женщины никак не влияет на ее привлекательность — для них важнее всего чувства. 14% утверждают, что влияет, но отрицательно, потому что нельзя любить из-за денег. Почти четверть (23%) признают, что материальное положение партнерши является важным фактором в серьезных отношениях.
Женщины относятся к материальному благополучию возможной будущей семьи более серьезно. Половина опрошенных (53%) признают финансовую стабильность партнера важным фактором, а 15,5% считают, что нехватка денег может разрушить любые отношения.
Несмотря на это, ни женщины, ни мужчины не относят высокий доход к главным критериям выбора потенциального партнера. Мужчины в первую очередь обращают внимание на доброту, красоту и женственность, а женщины ценят в избраннике доброту, чувство юмора и ум.
Главные качества женщин, по мнению мужчин (можно было выбрать несколько вариантов):
- доброта и забота — 43%;
- красота и хорошая фигура — 42%;
- женственность — 36%;
- ум — 23%;
- чувство юмора — 22%;
- обаяние — 21%;
- высокий доход — 8%;
- высокий профессиональный статус — 6%.
Главные качества мужчин, по мнению женщин (можно было выбрать несколько вариантов):
- доброта и забота — 51%;
- чувство юмора — 42%;
- ум — 41%;
- мужественность и брутальность — 19%;
- обаяние — 16%;
- высокий доход — 16%;
- красота и хорошая фигура — 14%;
- высокий профессиональный статус — 7%.
Согласно опросу, более половины (54%) мужчин не будут интересоваться заработком партнерши на первом свидании — 24% считают это неприличным, а 30% уверены, что сами зарабатывают достаточно, чтобы вообще не интересоваться такими вопросами. Менее четверти мужчин (24%) постараются расспросить избранницу об уровне ее дохода еще до первого свидания, поскольку не хотят иметь партнера с материальными проблемами, и почти столько же (22%) считают, что как раз первое свидание — отличный повод выяснить, кто сколько зарабатывает.
Женщины к разговорам о деньгах на первом свидании относятся еще более трепетно: 46% считают, что это неприлично, и лишь каждая шестая (18%) готова выяснять, сколько зарабатывает потенциальный партнер, увидев его впервые. Более четверти (28,5%) постараются и приличия соблюсти, и с материальными проблемами не связаться, разузнав все подробности еще до свидания.
Интересно, что большинство россиян не считают ипотеку потенциального партнера помехой для отношений. По словам 53% мужчин и 60% женщин, наличие выплачиваемого кредита на жилье лишь повышает доверие к партнеру и является оплотом его финансовой стабильности и независимости. Лишь 15% респондентов не готовы начинать отношения с плательщиком ипотеки.
*Опрос проведен банком ВТБ и СК "Росгосстрах" 5–12 февраля по репрезентативной выборке среди 1200 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
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