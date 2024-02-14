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Новикомбанк подписал первый договор с Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опорный банк Госкорпорации Ростех и Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) подписали первый договор на размещение временно свободных денежных средств фонда на банковском депозите.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В январе 2024 года Новикомбанк начал сотрудничество с Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (КОФПМСП МКК). Банк принял участие в аукционе на право размещения временно свободных денежных средств, проводимом фондом, и был признан победителем в одном из лотов.

9 февраля 2024 года между Новикомбанком и КОФПМСП МКК был подписан первый депозитный договор. В соответствии с ним средства фонда в размере более 23 млн рублей размещены на депозите в Новикомбанке на срок 180 дней с ежемесячным начислением и выплатой процентов по вкладу.

"Новикомбанк активно развивает сотрудничество с региональными органами власти, предоставляя наиболее выгодные условия. Тем самым банк обеспечивает сохранность бюджетных средств, расширяет доходную часть регионов и предоставляет дополнительные источники кредитования реального сектора экономики. Уверена, что размещение бюджетных средств в Новикомбанке откроет для Кировской области новые возможности для реализации приоритетных проектов", — заявила Марина Моисеева, управляющий филиалом Новикомбанка в Нижнем Новгороде.

В июне 2023 года в рамках ПМЭФ между Новикомбанком и Правительством Кировской области было заключено Соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева и Губернатор Кировской области Александр Соколов. Соглашение позволяет банку реализовывать проекты по созданию современной банковской структуры на территории Кировской области, расширять взаимодействие с предприятиями региона и реализовывать программы, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Среди клиентов банка в Кировской области — около 25 предприятий высокотехнологичных областей промышленности, крупнейшие из которых входят в холдинги Росэлектроника и Технодинамика Госкорпорации Ростех.

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