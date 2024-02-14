В Самарской области опрокинулся школьный автобус

В среду, 14 февраля, в Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП со школьным автобусом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Около 13:00 автобус, доставлявший детей домой в пос. Паньшино, съехал в кювет и опрокинулся. Внутри были девять учеников средней школы с. Августовка.

Никто не пострадал, всех детей доставили домой.

Надзорное ведомство проверит действия водителя автобуса, а также состояние дороги и работу обслуживающей организации по очистке проезжей части от снега и наледи.

Также в связи с ДТП следственный комитет начал проверку по факту оказания перевозчиком услуг, не отвечающих требованиям безопасности.