В Самарской области опрокинулся школьный автобус

В среду, 14 февраля, в Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП со школьным автобусом. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Около 13:00 автобус, доставлявший детей домой в пос. Паньшино, съехал в кювет и опрокинулся. Внутри были девять учеников средней школы с. Августовка.
Никто не пострадал, всех детей доставили домой.
Надзорное ведомство проверит действия водителя автобуса, а также состояние дороги и работу обслуживающей организации по очистке проезжей части от снега и наледи.
Также в связи с ДТП следственный комитет начал проверку по факту оказания перевозчиком услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!