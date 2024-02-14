На трассе под Самарой погиб пассажир Lada Largus

В среду, 14 февраля, в Кинельском районе Самарской области в ДТП погиб молодой человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:30 на 14 км дороги от трассы М-5 к с. Муханово 27-летний водитель Lada Largus выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 41-летнего мужчины.

В результате на месте аварии погиб 21-летний пассажир легковушки. Также пострадал водитель.