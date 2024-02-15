Компания, сорвавшая контракт с Самарской станцией скорой помощи, попала в черный список

В Управление ФАС по Самарской области обратились представители Самарской городской станции скорой медицинской помощи с просьбой внести сведения об ООО "МаксАвто" в реестр недобросовестных поставщиков.

Причиной стало халатное отношение компании к контракту на оказание услуг по текущему ремонту автомобилей скорой медицинской помощи. Как отметили в ФАС, начальная цена контракта составляла 2,5 млн рублей. Заключен он был 3 ноября 2023 года.

Согласно техническому заданию, ООО "МаксАвто" должно было проводить ремонтные работы автомобилей в течение трех, пяти, десяти или пятнадцати дней (в зависимости от сложности заданий) после поступления заявки.

Однако, по состоянию на 28 января 2024 г., компания неоднократно не выполняла техническое обслуживание автомобилей скорой медицинской помощи по заявкам учреждения.

"Учитывая установленные факты нарушения условий контракта, согласно Закону о контрактной системе, Самарское УФАС России включило ООО "Максавто" в РНП сроком на два года", - отмечается в сообщении.