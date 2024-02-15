16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Компания, сорвавшая контракт с Самарской станцией скорой помощи, попала в черный список Женщина пострадала на пожаре на ул. Лукачева в Самаре В Тольятти адвокат, защищавший организатора "веб-кама", отправится в колонию за мошенничество В Тольятти грузовик сбил четырех пешеходов Экс-полицейский получил срок за взятку сотруднику ФСБ

Происшествия

Компания, сорвавшая контракт с Самарской станцией скорой помощи, попала в черный список

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Управление ФАС по Самарской области обратились представители Самарской городской станции скорой медицинской помощи с просьбой внести сведения об ООО "МаксАвто" в реестр недобросовестных поставщиков.

Причиной стало халатное отношение компании к контракту на оказание услуг по текущему ремонту автомобилей скорой медицинской помощи. Как отметили в ФАС, начальная цена контракта составляла 2,5 млн рублей. Заключен он был 3 ноября 2023 года.

Согласно техническому заданию, ООО "МаксАвто" должно было проводить ремонтные работы автомобилей в течение трех, пяти, десяти или пятнадцати дней (в зависимости от сложности заданий) после поступления заявки.

Однако, по состоянию на 28 января 2024 г., компания неоднократно не выполняла техническое обслуживание автомобилей скорой медицинской помощи по заявкам учреждения.

"Учитывая установленные факты нарушения условий контракта, согласно Закону о контрактной системе, Самарское УФАС России включило ООО "Максавто" в РНП сроком на два года", - отмечается в сообщении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3