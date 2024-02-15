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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла "Чайке"

ТОЛЬЯТТИ. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккеисты "Ладьи" отыгрались с 0:3 во встрече с "Чайкой", но уступили в овертайме.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тренерский штаб тольяттинской "молодежки" перед заключительным домашним матчем в регулярном чемпионате сделал две вынужденные перестановки в составе — места отправившихся на выезд с "Ладой" Карима Вафина и Алексея Василькова заняли Матвей Кривоножкин и Артем Жомов. Вернувшийся из расположения юниорской сборной России Семен Фролов остался в запасе и позицию основного вратаря за собой сохранил Данила Овчарик.

Стартовая треть для "Ладьи" сложилась крайне неудачно. Уже на 54-й секунде "Чайка" открыла счет усилиями воспитанника тольяттинского хоккея Андрея Крутова — форвард гостей неожиданно оказался в одиночестве на убойной позиции и был точен. 0:1. Спустя несколько минут нижегородцы удвоили отрыв и теперь постарался Максим Глинский, поразивший цель броском от синей линии. 0:2. Далее действующий обладатель Кубка Харламова продолжил владеть инициативой, практически не позволяя подопечным Сергея Лопушанского атаковать, и незадолго до перерыва Данила Овчарик был вынужден капитулировать в третий раз. Иван Окороков реализовал большинство, добив с близкого расстояния шайбу в ворота после броска Даниила Омелюсика — 0:3.

Во втором игровом отрезке тольяттинцы потихоньку пришли в себя и на экваторе поединка превратили 0:3 в 3:3. Погоню на 29-й минуте начал Максим Власов — защитник использовал численное преимущество против родной команды, мощным щелчком загнав снаряд в дальний угол. Затем "Ладья" выстрелила дуплетом — сперва Марат Калимуллин удачно подключился к атаке и огорчил Дениса Утенкова, а потом всего через 27 секунд Владислав Рвачев завершил взятием ворот быстрый контрвыпад хозяев. После этого место в рамке у "Чайки" занял Дмитрий Дагестанский, которому удалось притормозить разбушевавшийся тольяттинский коллектив.

Третий период хоккеисты "Ладьи" начинали, имея двойное большинство, но при игре в формате "5 на 3" они вырваться вперед не сумели. В дальнейшем команды стали осторожничать, и чем ближе была сирена, тем сильнее снижалась их активность в нападении. Так и добрались до овертайма.

В дополнительной пятиминутке победу тольяттинцам мог принести Александр Пономарев, однако после его броска шайба попала в штангу. Успех в итоге праздновала "Чайка" — Максим Глинский отличился с передачи Игоря Наумова и оформил дубль. 3:4.

Следующие матчи "Ладья" проведет на выезде 19 и 20 февраля, соперником будет "Тюменский Легион".

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