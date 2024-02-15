В Самарской области начались семинары для участников конкурсов Фонда президентских грантов

В Штабе общественной поддержки Самарской области стартовала еженедельная тренинговая программа для членов территориального общественного самоуправления (ТОСов), цель которых сопровождение идей и проектов для успешного участия в конкурсе Фонда президентских грантов.

В программе три основных блока. Это подготовка новых проектов, доработка тех проектов, которые не получили поддержку, и масштабирование тех проектов, которые уже получили поддержку. Семинары будут идти вплоть до даты окончания приема заявок: до 15 марта.

ТОСы в деле подачи заявок на конкурс Фонда президентских грантов играют важную роль.

"Ориентируя обучение на ТОСы, мы хотим донести до людей, до самих председателей и членов ТОСов, что они являются такими же общественными организациями. И через их организацию люди сами могут прийти со своим проектом и подать заявку на участие в конкурсе. Если мы хотим реализовать какую-либо идею, например, связанную с досугом, мы поможем ее реализовать вместе с ТОСом", — рассказала руководитель Проектного центра ТОС Самарской области Маргарита Семина.

Таким же образом, с помощью ТОСа, заявку на конкурс готовится подать одна из участниц семинара, начальник социально ориентированной деятельности Самарского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Леся Курасова.

"Мы хотели бы реализовывать проект "Центр волонтеров — юные пожарные", поскольку взаимодействуем с образовательными учреждениями. Согласно нашему проекту, в каждой школе будет организована дружина юных пожарных, подростки от 10 до 17 лет, которые бы занимались профилактической и агитационной работой в области пожарной безопасности", — поделилась своими планами Леся Курасова.

Семинары в очном и онлайн-режиме ведут эксперты, которые уже не раз проходили всю процедуру. Один из них руководитель проекта "Большая самарская тропа" Дмитрий Шипуля.

"Президентский грант — это возможность сделать то, что, по твоему мнению, нужно людям. Мы считаем, что ходьба по родным просторам — лучшая форма воспитания патриотизма, поэтому мы реализовали проект "Большая самарская тропа". Это пешеходный маршрут от Самары до Тольятти протяженностью 100 км. А в этом году мы решили расширить наш проект и создать однодневные маршруты по тропе с экскурсиями и аудиогидами, — рассказал Дмитрий Шипуля.

По итогам первого конкурса "Фонда президентских грантов" 2024 года Самарская область среди регионов России, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, заняла 1 место по объему финансирования проектов-победителей и 2 место по количество одобренных заявок.

Всего на реализацию 60-ти социальных проектов самарских НКО в этом году направят более 175 миллионов рублей.