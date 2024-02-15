Психолог рассказала, что такое детская психотравма и какую роль в ней играют родители

Во время взросления на ребенка воздействуют различные средовые факторы. И если влияние таких благоприятных факторов, как любовь и забота родителей, удовлетворение познавательного интереса ребенка, способствуют его развитию, то следствием неблагоприятных факторов может стать детская психологическая травма. Подробно о том, что это такое и какую роль в этом играют родители, рассказала медицинский психолог, заместитель директора Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии СамГМУ Анна Яшихина.

По словам психолога, возраст от рождения до 12 лет является самым чувствительным периодом в жизни человека, имеющим свои особенности и потребности. Дети зависят от взрослых и требуют особой защиты и заботы. У детей формируются психомоторные навыки и развиваются основные физиологические функции, активно развивается психика и когнитивные функции, формируются навыки общения и социального взаимодействия.

К наиболее тяжелым психологическим травмам Всемирная организация здравоохранения относит негативный детский опыт. Он делится на категории: физическое насилие, эмоциональное насилие, сексуальное насилие, употребление родителями или опекунами психоактивных веществ, криминальное поведение родителей или опекунов, хронические психические заболевания, депрессии, суициды родителей или опекунов, партнерское внутрисемейное или домашнее насилие, развод, разлука, смерть родителей, эмоциональное пренебрежение, физическое пренебрежение или пренебрежение основными потребностями, буллинг, издевательства со стороны сверстников, коллективное и общественное насилие.

Дети, которые находятся в негативной среде — беспомощны и не способны защититься, что приводит к возникновению негативных переживаний: тревоге, страху, боли, ужасу и стыду.

Также есть ряд негативных событий, которые нельзя напрямую отнести к негативному детскому опыту, но все же они сильно влияют на психику ребенка. Как поясняет Анна Яшихина, есть несколько критериев, которые делают негативное событие травмирующим. В частности, такое событие происходит внезапно, касается непосредственно ребенка или затрагивает его значимое окружение, обладает субъективной значимостью для ребенка.

Кроме того, если даже незначительное негативное событие происходит систематически, оно наносит более серьезный вред психическому состоянию ребенка, чем сильное однократное воздействие. Также, более существенный вред событие наносит, если ребенок не может адекватно отреагировать на негативные переживания.

"Например, это могут быть конфликты между родителями, свидетелем которых становится ребенок, гиперопека со стороны старших, холодность внутрисемейных отношений, отчуждение, материально-бытовая неустроенность, обесценивание чувств ребенка, гиперконтроль и завышенные требования, не соответствующие возрасту и возможностям ребенка, - говорит Анна Яшихина. - Психотравмирующие события приводят к формированию и закреплению защитного поведения (паттерна) у ребенка, который позволяет на данном этапе адаптироваться к негативному средовому воздействию и избавится от негативного переживания. Закрепленный негативный паттерн поведения получил название "ранняя дезадаптивная схема", которая определяет восприятие событий и поведение во взрослой жизни. Например, если ребенок рос в семье, где его потребности не удовлетворялись, во взрослой жизни он может иметь сложности с эмоциональной близостью с другими людьми, ощущать себя непонятым, нелюбимым и неуслышанным".

Анна Яшихина также уточнила, что взрослые, воспитывающие ребенка, несут ответственность за его психическое и физическое развитие, что в том числе закреплено на законодательном уровне. Согласно статье 65 Семейного кодекса РФ, "при осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке".

Несмотря на это, родители и законные представители имеют право выбирать способы воспитания, определяют объем потребностей ребенка, которые необходимо удовлетворить, устанавливают требования, обязанности и запреты, определяют способы и меры наказания за неисполнение этих требований, тем самым создавая благоприятную или неблагоприятную среду для развития ребенка.

"Родители могут нанести психологическую травму как умышленно, осознанно причиняя боль ребенку (чаще всего такие родители страдают каким-либо психическим расстройством). Так и неумышленно — по незнанию или бессознательно", — поясняет психолог.

Важно, что детская психологическая травма имеет как последствия, которые следуют сразу за травмирующим событием — это могут быть тревога, страхи, депрессия, немотивированное агрессивное поведение, замкнутость ребенка, нарушение поведения и социализации, так и отдаленные последствия во взрослой жизни. Например, наиболее сильная связь травмирующих событий детства выявлена с употреблением во взрослом возрасте наркотических веществ, с насилием, направленным на других или на себя.

Также психотравма, полученная в детстве, у взрослого человека связана с рискованным сексуальным поведением, психическими расстройствами, курением, злоупотреблением алкоголем, слабым здоровьем, заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы, иногда с низкой физической активностью, ожирением и диабетом.

Взрослые люди могут самостоятельно обнаружить и пережить негативный детский опыт, переосмысливать его и научиться не поддаваться его влиянию. Однако бывает, что человек даже не подозревает, что причиной его психологических проблем и психических расстройств может быть травма из детства.

"Обнаружить источники проблем и переживаний могут помочь квалифицированные психологи и психотерапевты, которые бережно помогают исследовать свой внутренний мир и детский опыт и помогают пережить, трансформировать детские переживания, тем самым изменив восприятие и поведение во взрослой жизни, — говорит Анна Яшихина. — Но, конечно, надеяться только на разрешение психологической травмы не стоит — необходимо прилагать дополнительные усилия и нести ответственность за свою взрослую жизнь, что бывает нелегко. Взрослые, которые оправдывают свое поведение детскими психологическими травмами и застревают в позиции "жертвы", зачастую являются незрелыми, эгоистичными и неспособными нести ответственность, используют детские психологические травмы для оправдания своих поступков, что символически освобождает их от обязанностей".

Анна Яшихина отметила, что сегодня в психотерапии есть много подходов, направленных на работу с детскими психическими травмами: психоаналитическая психотерапия, терапия принятия и ответственности, терапия, сфокусированная на сострадании, и другие.

Психолог также подчеркнула, что негативные средовые факторы в детском возрасте не всегда приводят к возникновению детской психологической травмы. Напротив, они могут стать ресурсом для формирования новых стратегий совладающего поведения, защитных механизмов, навыков и способов эмоционального реагирования.

Специалист дала несколько советов родителям, которые воспитывают своих детей.

Воспитание должно строиться на взаимном уважении. Помнить, что универсальных правил воспитания не существует, потому что каждая семья и каждый ребенок обладают своей уникальностью. Смириться с тем, что ошибки в воспитании будут неизбежны, не сравнивать своего ребенка и методики воспитания с другими семьями — каждая семья идет своим уникальным путем, по возможности не поддаваться чувству вины.

Общаться с ребенком, обсуждать разные темы — общение важнее объятий, подарков и родительских жертв. Поддерживайте контакт со своим ребенком, прибегая к своим детским воспоминаниям, делитесь своим опытом. Избегайте насильственного поведения к ребенку (например, насильственное кормление или укладывание спать: лучше отправить ребенка в свою комнату, пояснив, что родители устали и дать ему возможность выбора — спать или читать книгу).

Если ребенок не хочет, чтобы его обнимали, не делайте этого. Не обсуждайте ребенка в его присутствии и не называйте в третьем лице.

Научитесь говорить "нет" ребенку: потребностей, которые должны быть удовлетворены, у ребенка не так много, а исполнять его желания совершенно необязательно. Дети — это не центр семьи, ребенок с рождения должен знать, что считается его личным пространством, а что нет.