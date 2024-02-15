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Экология Общество

Позиции расходятся: директор "Самарской луки" рассказал о проекте дороги до Подгор

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 февраля, прошла встреча администрации национального парка "Самарская лука" с общественностью. В формате вопрос-ответ обсуждались проблемы, волнующие жителей поселений, находящихся на территории нацпарка.

Фото: автора

Горячие споры вызвала тема строительства дороги от с. Ширяево до с. Подгоры. Мнения жителей разделились: ширяевцы выступили против стройки, аргументируя последующим загрязнением окружающей среды и транспортной нагрузкой на село. Жителям с. Подгоры же дорога необходима, чтобы преодолеть изоляцию.

Проект дороги протяженностью 14,4 км был разработан еще в 2016 г. министерством транспорта Самарской области, но пока не реализован.

"Мы провели пять совещаний, но решения не нашли, - сообщил Евгений Березкин, директор национального парка. - Министерство транспорта хочет прорубить просеку, а это большая угроза экологии национального парка. Нам необходимо сохранить природу заповедной зоны. Мнения министерства транспорта региона и Министерства природы РФ идут вразрез".

Запланированы последующие встречи в селах Самарской луки.

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