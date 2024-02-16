Самара подарила ведущему музыкальному вузу фильм о Елене Гнесиной

В четверг, 15 февраля, губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура" Дмитрий Азаров во время рабочей командировки в Москву принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 129-летию Российской академии музыки имени Гнесиных. Она по праву считается одним из ведущих музыкальных вузов мирового уровня и является одним из двух базовых высших учебных заведений учебно-методического объединения России по образованию в области музыкального искусства, наряду с Московской консерваторией. Легендарное учебное заведение — единственное, где представлены все специальности и специализации различных музыкальных направлений.

"Гнесинка" — это совершенно удивительная академия, куда стремятся попасть молодые исполнители со всего мира. Могу сказать, что здесь учатся не только самарцы, но и студенты из Европы, Японии, США, из стран Азии и Африки. Все стремятся сюда для того, чтобы получить высшее образование. И наше сотрудничество в рамках соглашения, которое наш регион подписал с академией имени Гнесиных, открывает чуть больше возможностей для наших юных музыкантов", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, весной прошлого года губернатор Дмитрий Азаров во время встречи с ректором РАМ имени Гнесиных Александром Рыжинским подписали соглашение о сотрудничестве региона и академии. Благодаря этому образовательное учреждение проводит выездные творческие школы, мастер-классы для заинтересованных студентов, преподавателей и музыкантов области. Кроме того, академия активно участвует в знаковых музыкальных проектах на территории региона.

"Академия дает возможность для наших замечательных самых юных земляков получить музыкальное образование мирового уровня, а также возможность приглашать ведущих педагогов, исполнителей к нам в Самарскую область для мастер-классов, образовательных программ, — отметил глава региона. — Все наши творческие коллективы, симфонической, народной музыки должны основываться на собственных кадрах, на музыкантах, которые выросли и получили образование, сделали первые шаги на самарской земле. И я очень рад, что это сотрудничество развивается".

Еще одно направление тесного сотрудничества — обучение самарцев в Российской академии музыки в рамках целевого набора. Такая возможность появилась у выпускников училищ искусств по программам бакалавриата: фортепиано, теория музыки, хоровое дирижирование, струнные инструменты, академический вокал, народные инструменты, сольное и хоровое народное пение, этномузыка.

"Работа у нас ведется постоянно, потому что это понимание того, кто придет, кто будет учиться у нас завтра в рамках целевого приема. Это возможность в какой-то степени заранее их отслушать, отсмотреть и понять, есть ли перспектива, потому что мы заинтересованы в том, чтобы у нас учились лучшие из лучших. И я думаю, что и Самарская область заинтересована в том, чтобы эти лучшие из лучших возвращались в регион, — отметил Александр Рыжинский. — Мы работаем со многими регионами, но пример Самарской области — это то, что должны видеть другие субъекты страны. Это один из первых наших серьезных проектов, уже работающих, потому как мы работаем напрямую с регионом, привлекая тех, кто в будущем займет главные места в области. Подобные проекты по примеру Самарской области у нас развиваются и с другими регионами".

Важно отметить, что в этом году исполняется 150 лет со дня рождения выдающейся пианистки и педагога Елены Фабиановны Гнесиной. Она является одной из создателей уникальной системы отечественного музыкального образования и основателя учебных заведений. Президентом России Владимиром Путиным был подписан Указ о праздновании юбилейной даты. Этот документ на государственном уровне подтвердил масштаб личности Е. Ф. Гнесиной, а также значимость ее огромного вклада в развитие культуры и искусства России.

"Указом Президента этот год объявлен Годом празднования 150-летия Елены Фабиановны Гнесиной. И в такой юбилейный год, отмеченный Владимиром Владимировичем Путиным, мы решили преподнести подарок академии Гнесиных и рад, что сегодня, в день рождения академии, состоялась всероссийская, на самом деле мировая, кинопремьера фильма о Елене Гнесиной", — заявил Дмитрий Азаров.

Самарская студия кинохроники отыскала уникальные исторические кадры, посвященные творчеству и педагогическому наследию Елены Гнесиной. Именно на их основе был создан фильм. "Наша студия кинохроники оказалась обладательницей совершенно уникальных киноматериалов. Эта история своими корнями уходит в глубину 20 века, когда в 1941 году Куйбышев, ныне Самара, стал запасной столицей нашей страны. К нам переехали и правительственные учреждения, и дипломатические миссии, и выдающиеся композиторы, артисты. К нам переехала и центральная студия кинохроники страны. С тех пор эти киноархивы оказались у нас в Самаре. И я хотел бы отдельно поблагодарить Александра Александровича Безуглова, руководителя Самарской студии кинохроники, за то, что он нашел эти материалы и дальше идея родилась сама собой, потому что мы развиваем сотрудничество с академией Гнесиных. И появилось искреннее желание сделать такой подарок — эти уникальные кадры оформить фильмом, который получил название "Елена Гнесина. Обыкновенная и невероятная". Я очень рад и горд тем, что Самарская область, все жители смогли сделать такой подарок академии Гнесиных — ведущему образовательному музыкальному учреждению нашей страны", — отметил губернатор.

Ректор академии музыки отметил особую роль Самарской области в праздничных мероприятиях. "В процессе создания и подготовки фильма огромную роль сыграл Дмитрий Игоревич Азаров, губернатор Самарской области, глава Госсовета страны по направлению "Культура". Мне кажется, этот фильм станет заметной вехой в праздновании нашего дня рождения. Тут совпало все — и Елена Фабиановна Гнесина, чей юбилей в этом году мы отмечаем, и непосредственно наш день рождения, и приезд Дмитрия Игоревича как одного из главных людей в сфере культуры в нашей стране", — считает Александр Рыжинский.

Сегодня же Самарская область приняла участие в проекте академии "Открываем регионы России", в рамках которого студентам "гнесинки" презентовали потенциал губернии. Учреждения культуры региона славятся своими блестящими творческими достижениями. В их числе — Самарский театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича и Самарская филармония, которые приняли участие в сегодняшних мероприятиях. Кстати, в составе их творческих коллективов немало выпускников академии Гнесиных.