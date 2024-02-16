ХК "Лада" проиграл китайскому клубу "Куньлунь Ред Стар"

Тольяттинцы потерпели поражение в Подмосковье - 1:3.

Несколько точечных перестановок совершил тренерский штаб "Лады" перед матчем в Мытищах. Во второй паре защитников вместо Мислава Росандича появился Алексей Волгин, а в четвертой тройке нападения Егор Бабенко и Евгений Грошев заменили Данилу Моисеева и Артема Иванюженкова. Пост № 1 вновь был доверен Владиславу Подъяпольскому.

Стартовая треть прошла в абсолютно равной борьбе и на неплохих скоростях — команды активно двигали шайбу и охотно обменивались опасными моментами. В одном из таких эпизодов шикарный шанс открыть счет имел Скотт Космачук, но его бросок в пустой угол после передачи Троя Джозефса успел отразить Мэтт Джурусик. "Куньлунь" старался в долгу не оставаться, поэтому на противоположном конце площадки работы у Владислава Подъяпольского было достаточно. И все же когда казалось, что до перерыва никому не удастся отличиться, коллектив из Поднебесной забил — за пару минут до сирены Колин Кэмпбелл отдал классный пас от лицевого борта на Спенсера Фу и форвард хозяев в касание поразил створ. 1:0.

Во втором периоде тольяттинцы сразу побежали отыгрываться и достаточно быстро достигли желаемого, использовав численное преимущество. Сергей Шумаков безупречно зарядил с кистей, и шайба влетела дальнюю "девятку" ворот соперника — 1:1. Затем "автозаводцы" продолжили наседать на защитную линию китайской команды, но теперь им откровенно не везло с реализацией. Хоккеисты "Куньлуня" в итоге отбились и в середине поединка принялись перехватывать инициативу, что отчасти им удалось — "драконы" подровняли статистику по броскам в створ и пару раз серьезно потревожили Владислава Подъяпольского. После сорока минут на табло горел ничейный счет.

Третий игровой отрезок для "Лады" начался неплохо. Сперва подопечные Олега Браташа заработали очередное большинство, в ходе которого тольяттинцы устроили беспощадную осаду владений Мэтта Джурусика, но шайба так и не зашла в цель, а уже в равных составах все-таки пробили голкипера "Куньлуня" усилиями Скотта Космачука. Правда, тут же в дело вступил тренерский штаб "драконов", взявший запрос на помеху вратарю — арбитры оперативно момент просмотрели и взятие ворот отменили. Далее команды сосредоточились на обороне и действовали без риска, однако на 55-й минуте Брэндон Ип вывел хозяев вперед, замкнув передачу Тайлера Граоваца на дальнюю штангу — 2:1. Практически сразу "автозаводцы" сумели результативно ответить, но гол Дмитрия Кугрышева не был засчитан по причине высоко поднятой клюшки у форварда "Лады". В концовке тольяттинский коллектив пытался спастись и перевести матч в овертайм, да только все завершилось шайбой Колина Кэмпбелла, заброшенной уже в пустые ворота за секунду до финальной сирены. 3:1. "Лада" терпит шестое поражение подряд.

Теперь "автозаводцы" ненадолго вернутся домой, чтобы потом снова отправиться в путь — 20 февраля они сыграют в Новосибирске против "Сибири".